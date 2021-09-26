جامعة كفر الشيخ تستكمل الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة

أعلن الدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن جاهزية الجامعة لبدء العام الجامعي الجديد والذي من المقرر أن يبدأ في التاسع من شهر أكتوبر المقبل، والذي سيكون بشكل حضورى إلى الجامعات المختلفة، حيث كشف أن الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة واستقبال الطلاب في كافة الطلاب شبه اكتملت سواء بعمليات الصيانة أو الترميم ووضع الجداول الدراسية.

وأشار الدسوقي في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن جامعة كفر الشيخ حقق معدلات ممتازة في تطيعم الطلاب والطلاب وجميع المنتسبين لها، حيث بدأت التطعيم منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وهناك استجابة كبيرة من أعضاء العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الجامعة قادرة على تطعيم جميع منتسبيها قبل بدء العام الدراسي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن الجامعة بدأت بالأمس السبت إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد ويتضمن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الطالب أو الطالب الذي لديه مانع مرضي يتم رصده من البداية ويكون تحت المتابعة بشكل مستمر معلقا: “دول أمانة في أعناقنا وأولادنا ولابد أن يكونوا حريصين على صحتهم وعلى الحرم الجامعة بأن يكون آمنًا”.

وأضاف الدسوقي، أنه على الجميع مباشرة المسؤوليات لاكتمال المنظومة فالطالب مسؤول والإدارة مسؤولة وأولياء الأمور كذلك، ويكون الهدف تخريج طالب مكتمل المواهب والمهارات ولديه قيم وأخلاق تشارك في البناء والتعمير، مشيرا إلى أن الجامعة تنظم العديد من الأنشطة الطلابية مثل استضافة المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات المصرية والذي سيتم افتتاحه السبت المقبل، بالإضافة إلى الأنشطة الخاصة بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي.

8 عيادات لتلقى لقاح كورونا في كليات كفر الشيخ

وأشاد الدسوقي بدور الدولة في توفير اللقاحات الخاصة بكورونا لجميع المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعطي القطاع الصحي أهمية كبيرة ويتابع بشكل شخصي مبادرات الصحة للمحافظة على صحة المواطن، داعيا لضرورة تلقي التطعيم لفيروس كورونا والتشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وكانت جامعة كفر الشيخ قد أعلنت الفترة الماضية، عن بدء حملة تطيعم طلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا في 8 عيادات مختلفة في كلية العلوم وكلية الطب وكلية التربية النوعية، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التجارة وكذلك كلية الآداب، وكلية التمريض وكلية الطب البيطري، تحت إشراف الأستاذ الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب، وبمشاركة اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر، الذين يقدمون الدور التوعوي للطلاب في مختلف الكليات بأهمية الحصول على التطعيم، ويوفرون سبل الراحة ومساعدتهم في تنفيذ الإجراءات أثناء تلقي التطعيم