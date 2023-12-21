جامعة كفر الشيخ تحتل المرتبة الـ 18 في أحدث تصنيف للجامعات العربية

تمكنت جامعة كفر الشيخ، من الحصول على مرتبة متقدمة في التصنيف العربي للجامعات، وذلك باحتلالها مرتبة وسط أول 20 جامعة على مستوى الوطن العربي من إجمالي أفضل 115 جامعة شملها التصنيف، وذلك بعد إعلان وصولها إلى المرتبة الـ 18 على مستوى الجامعات العربية، وفقًا لما أعلنه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

حصول جامعة كفر الشيخ على المركز السابع محليًا

وأوضح رئيس الجامعة، أن التصنيف عرض أفضل 115 جامعة على مستوى الوطن العربي، إلا أن جامعة كفر الشيخ احتلت المرتبة الـ 18 عربيًا، والـ 7 على المستوى المحلي لتتفوق أيضًا محليًا بعدما تقدم إلى التصنيف 28 جامعة حكومية مصرية، ليتزين تصنيف الجامعات العربية في نسخته الأولى لعام 2023، والصادر عن اتحاد الجامعات العربية، بوجود جامعة كفر الشيخ في مراتب متقدمة.

وأكد دسوقي، أن حصول الجامعة على تلك المرتبة المتقدمة وسط الجامعات العربية، جاء نتاجًا للجهود والإسهامات التي تبذلها الجامعة على المستويين المحلي والعربي، ليكون تصنيف الجامعة المتمثل في احتلالها للمركز الـ18 عربيًا ترجمة لنتائج الخطة الاستراتيجية الخاصة بالجامعة، والإسهامات الخاصة بها في سبيل تحقيق رؤيتها ورسالتها.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن التصنيف يبعث برسالة غير مباشرة تتمثل في تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على البحث العلمي الذي يقوم على الابتكار والإبداع والتنمية، بالإضافة إلى التشجيع على نشر المنتجات العلمية وتسويقها، بجانب إدارة التكنولوجيا بهدف الوصول إلى الاقتصاد المعرفي، ويضاف على ذلك المؤشر الخاص بالتعاون الوطني والدولي وخدمة المجتمع.

كما حرص دسوقي، على تهنئة جميع مكونات الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلبة المنتسبين للجامعة، على الوصول إلى ذلك الإنجاز على المستويين المحلي والعربي، لافتًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة والذي نتج عنه تميزها في التصنيفات التي تتقدم إليها.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الاستمرار في المثابرة والجد، بهدف العمل على تحسين موقع جامعة كفر الشيخ، بين مختلف الجامعات على مستوى الدول العربية وحتى باقي الجامعات حول العالم، لافتًا إلى أن العمل الجاد سينتج عنه رفعة الجامعة على المستوى العالمي، مما يساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة.