جامعة كفر الشيخ تتقدم 109 مركزا في التصنيف الإسباني ويب ميتركس

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم الخميس، عن ظهور الجامعة في التصنيف الإسباني ويب ميتركس “Webometrics Ranking of World Universities”، وفقا للاستشهادات البحثية لإصدار شهر يوليو الماضي حسب سكولر الباحث العلمي.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان له اليوم الخميس، أن جامعة كفر الشيخ قفزت إلى المركز 13 على مستوى الجامعات المصرية، كما أنها تقدمت 109 مركزا على المستوى العالمي بترتيب 1707 عالميا وظهرت الجامعة في هذا التصنيف بعدد إجمالي استشهادات 74779 استشهاد بحثي، حيث يرتب المصنف الإسباني ما يزيد عن 30 ألف جامعة ومؤسسة علمية حول العالم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التصنيف الإسباني ويب ميتركس، عبارة عن مبادرة من أكبر هيئة بحثية عامة في إسبانيا CSIC، وحسب الإصدار الجديد من هذا التنصيف، وأصدرت المؤسسة إصدارها للعام الجاري لأفضل الجامعات وفقا للاقتباسات في ملفات تعريف الباحث العلمي من جوجل.

وأوضح دسوقي في بيانه، أن ظهور جامعة كفر الشيخ في التصنيف الإسباني جاء نتاج خطة متكاملة تهدف للنهوض بالجامعة والوصول بالجامعة إلى العالمية عبر الدعم المستمر للبحث العلمي وتشجيع الباحثين للنشر العلمي المتميز، مضيفا أن تنصيف ويب ماتريكس هو تصنيف عالمي مشهور يعتمد في تقييمه للخدمات التعليمية والبحثية للجامعات من خلال 4 مؤشرات فرعية.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤشر يرتبط بجودة الأبحاث المنشورة باسم الجامعة في الدوريات العلمية على مستوى العالم، والمؤشر الثاني يقيس مدى توافر المصادر التعليمية والبحثية المصنفة دوليا على موقع الجامعة، أما المؤشر الثالث فيهتم بمدى تأثير الجامعة على المستوى العالمي من خلال الإشارات المرجعية حول العالم لموقع الجامعة، أما المؤشر الأخير فيرتبط بحجم تواجد الجامعة وكلياتها على شبكة الإنترنت عبر قواعد البيانات المرتبطة وعدد الصفحات التي تقدم خدمات للطلاب.