أعلنت جامعة كفر الشيخ، عن النتائج النهائية للمسابقة التي أجريت في الجامعة، والخاصة بالمبادرات المجتمعية والتي تؤهل إلى “إبداع 12″، والتي تم تنظيمها من قبل الإدارة الخاصة بالنشاط الاجتماعي في إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، حيث جاء في المركز الأول على مستوى المبادرات المجتمعية التي تم تقديمها الفريق صاحب مبادرة “Eco Plastic”.

جامعة كفرالشيخ.. الإعلان عن نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ"إبداع 12"

والمبادرة صاحبة المركز الأول في المسابقة المؤهلة لـ “إبداع 12″، والتي تحمل اسم “Eco Plastic”، لديها فريقًا مميزًا من طلاب الجامعة مكون من خمسة طلاب وهم: تقى عصام محمود الطالبة بكلية الطب البيطري، وعمر العشري بكلية الحاسبات والمعلومات، ومحمود عبد العزيز بكلية الهندسة، ومريم بديع بكلية العلوم، ومحمود فرحات بكلية الهندسة، وذلك بحسب تصريحات الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المركز الثاني في المسابقة كان من نصيب الفريق صاحب مبادرة “مسهم”، والتي جاءت بمشاركة ثلاثة طلاب فقط، وهم سها إبراهيم الطالبة في كلية الألسن، ومحمد منصور الطالب في كلية التمريض، ومهند الجداوي الطالب بكلية الذكاء الاصطناعي، حيث حلت تلك المبادرة خلف المبادرة صاحبة المركز الأول “Eco Plastic”.

شروط المسابقة

وعن شروط التقديم في المسابقة، أشار دسوقي، إلى أن المبادرات المقدمة من الطلاب يجب أن تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بالاحتياجات الخاصة بالمجتمع المحلي، وأن يكون لها قيمة مضافة وتحتوي على عائد مفيد للبيئة والمجتمع على حد سواء، بالشكل الذي يلائم اتجاهات رؤية مصر للتنمية المستدامة، مما يعمل على ضمان تنفيذ وتطبيق تلك المبادرات على القضايا والمشكلات التي تواجه البيئة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المبادرات “الناشئة” مسموح بقبولها في المسابقة، ولكن يجب على الفريق أن يقدم خطوات أولية تخص المبادرة في سبيل تحقيقها، لافتًا إلى أن المبادرات المجتمعية تعبر بشكل رئيسي عن تعزيز روح المسؤولية والمشاركة المجتمعية.

وأوضح أن المبادرات المجتمعية، تساهم في رفع الوعي عن المشاركة في القضايا المجتمعية وتشجيع المواطنين على المشاركة والعمل الجماعي لإيجاد الحلول للعديد من المشكلات التي تواجه المجتمع، بجانب كونها وسيلة لتوفير المنصات والفرص التي تساعد الأفراد على التعاون والتواصل، مما يمكنهم من إثراء النقاش في القضايا الاجتماعية المختلفة.