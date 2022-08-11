جامعة قناة السويس: 150 طالبا وطالبة يقدمون رغباتهم بمكتب التنسيق الفرعي

أعلن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، اليوم الخميس، ان مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة استقبل منذ الصباح طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة لتسجيل الرغبات في التنسيق، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لجد أدنى للشعبة العلمية ب365 درجة فأكثر ” 89.02% فأكثر”، وبالنسبة للشعبة الهندسية من 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، و246.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فاكثر.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى توفر نقاط طبية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير جميع سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل متميز تضم نحو 60 إداري ومهندس بالإضافة إلى 25 متطوع من اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر للرد على جميع الاستفسارات ومساعدتهم في إدخال الرغبات بكل سهولة ويسر.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تجهيز نحو قاعتين مكيفة تسع إلى 40 جهاز كمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل البيانات للطلاب بمعرفة متخصصين وخبراء في أعمال التسجيل اليدوي والإلكتروني، بجانب توفير قاعة لأصحاب الهمم في مبني رعاية الشباب.

وقال الدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق بالجامعة، أن الجامعة بدأت في استقبال الطلاب الحاصلين على درجات القبول في المرحلة الأولي للتنسيق ” 89.02 % للشعب العلمية و83.17 % للشعبة الهندسية، 64.51 % للشعبة الأدبية”، حيث يكون العمل في مكتب التنسيق تحت إشراف الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق الفرعي في الجامعة ومسئول التنسيق اليدوي الدكتور أحمد يحيي والدكتور تامر شوقي مسؤول التنسيق الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع إدارات الجامعة تحت إشرف عام هدى فرج أمين عام الجامعة.