جامعة قناة السويس تكشف عن خطتها لتأهيل الطلاب للدخول في سوق العمل

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على “اهتمام” الجامعة بتطوير المناهج التعليمية على الشكل الذي يلائم المتطلبات الخاصة بسوق العمل المحلي، مما يساعد الطلاب من خريجي الكليات المختلفة في الجامعة على اكتساب الخبرة اللازمة بما يؤهلهم إلى الدخول في سوق العمل بشكل مباشر بعد التخرج من الجامعة.

وأضاف مندور، في تصريحات صحفية نقلًا عن بوابة جريدة “الوطن” المصرية، أن الجامعة تمكنت خلال الفترة الماضية من عقد مجموعة من البروتوكولات بين عدد من الكليات التطبيقية في الجامعة، وعدة مصانع وشركات، وذلك بهدف توفير فرص تدريبية للطلاب خلال فترة دراستهم بالجامعة، مما يعمل على اكتساب الطلاب الخبرة المهنية اللازمة التي تؤهلهم بعد ذلك إلى الانخراط في سوق العمل.

وأشار رئيس الجامعة، إلى تعيين مجموعة من خريجي الكليات المختلفة في الجامعة في بعض الشركات العالمية والتي تقع تحديدًا في منطقة العين السخنة الواقعة على ساحل خليج السويس، موضحًا أن تعيين هؤلاء الخريجي جاء تفعيلًا للبروتوكول الموقع مع الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا.

تطوير مركز الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس

ولفت مندور، إلى أن الجامعة مهتمة بتطوير المركز الخاص بالدراسات العليا والبحوث، حيث تتطلع الجامعة خلال الفترة المقبلة لأن يكون المركز خاصًا بالتميز في المجالات المتعلقة بالبحث العلمي التطبيقي، والدراسات العليا المتخصصة، موضحًا أنه يأمل في أن يكون المركز مسوقًا وناقلًا للكتنولوجيا، بجانب أن يكون مساهمًا في دعم المشاريع التنموية والابتكار على المستويين الإفريقي والعربي، مما يعمل على استعادة الريادة المصرية.

وواصل أن الجامعة شهدت تميزًا في البرامج التعليمية المختلفة، ويبدو ذلك واضحًا من حجم إقبال الطلاب الوافدين على الجامعة خلال المرحلة الحالية، وأضاف أن ذلك يعكس أيضًا المظهر الإيجابي الذي يتمتع به خريجي الجامعة خلال الفترة الماضية.

إرسال القوافل الطبية الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا

في سياق منفصل، أكد رئيس الجامعة، على اهتمام الجامعة بإرسال “القوافل الطبية” الشاملة إلى الأماكن البعيدة جغرافيًا عن مدينة الإسماعيلية، موضحًا ان الجامعة تهتم بوصول قوافلها إلى المناطق والقرى البعيدة الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير العلاج للمرضى بعد إجراء الكشوفات اللازمة، وإرسال الحالات التي تحتاج إلى الرعاية للمستشفيات القريبة.