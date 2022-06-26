جامعة قناة السويس تقترب من الحصول على اعتماد مستشفياتها

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن تطوير أهم محور لتحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية هو رفع كفاءة العنصر البشري بالمنظومة الصحية، لأن الكفاءات البشرية هي التي تستطيع أن تحدث التجديد الشامل في البنية التحتية للمستشفيات؛ للاستفادة المُثلى من هذه التجديدات.

اعتماد مستشفيات جامعة قناة السويس

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، خلال مشاركته، في إعداد برنامج التوعية والتعريف بمتطلبات تسجيل المستشفيات الجامعية، أن التسجيل في سبيل الوصول إلى اعتماد مستشفيات جامعة قناة السويس يمثل خطوة مهمة، خاصة مع التحاقها بمنظومة التأمين الصحي الجديد، ما سيحولها إلى نموذج معرفي لكافة المستشفيات الجامعية، أما عن دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فقد أوضح أنها حددت خارطة طريق لأداء منظومة التأمين الصحي الشامل الأدوار المنوطة بها عن طريق تبني أربع محاور أساسية: منها سلامة تقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة، بجانب قياس نتائج الإجراءات التي تتم خلال التعامل مع المريض، والمعايير الصادرة عن الهيئة، ورضاء المتعاملين إذ إن المريض هو محور الخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية الحديثة.

كما حرص على تقديم الشكر لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على إعداد البرنامج التدريبي المتميز، حيث شمل البرنامج عشر محاضرات وأربع ورش عمل برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، وحضر ختام البرنامج، كل من الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة مروة عرابي مدير المستشفى الجامعي والدكتور أحمد أنور نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وأعضاء فريق هيئة الاعتماد والرقابة.

جامعة السويس تشارك في حل أزمات المحافظة

وفي سياق منفصل، أشاد محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة، بالتعاون المثمر بين جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، ومحافظة الإسماعيلية فيما يخص معالجة ارتفاع مستوي المياه الجوفية بالأراضي الزراعية، داخل النطاق الحدودي والإداري للمحافظة بمشاركة جامعة قناة السويس في كافة المجالات الخدمية.

وقال رئيس الجامعة أنه يتم إعداد إستراتجيات لوضع حلول علمية وعملية لأهم المشكلات البيئية وفقا لتوجيهات رئاسية، لذا توجه وضع أول فريق بحثي للجامعة حلول لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بأراضي أبو خليفة منطقة البلاح ووضع بعد الكشف عليها، حيث تبدأ مجموعة من الزيارات لحصر المشكلات، بالتعاون مع كافة الأطراف المجتمعية لوضع حلول قابلة للتطبيق.