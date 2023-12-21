تحرص جامعة قناة السويس على تدريب وتأهيل الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، بهدف صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الابتكارية والإبداعية، لذا عقدت الجامعة ورشة عمل استهدفت 60 طالبة في إحدى المدارس الإعدادية، وذلك لتدريبهم على التفكير الإبداعي والابتكاري.

جامعة قناة السويس تدرب 60 طالبة بالمرحلة الإعدادية على تنمية القدرات الإبداعية

واستهدفت الجامعة طالبات مدرسة الإسراء والمعراج الإعدادية، واختيار 60 طالبة من المدرسة لحضور الورشة، وذلك تحت “إشراف” الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى الدكتورة ريمان أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأيضًا بالتعاون مع الإدارة الخاصة بالمشاركة المجتمعية، والتي تتبع مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية.

وتضمنت الورشة التي تولت إدارتها الدكتورة أفنان ممدوح، المدرس المساعد بكلية التجارة، شرح المفهوم الخاص بريادة الأعمال والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى تدريب الطالبات المشاركات من المدرسة الإعدادية على تنمية المهارات والقدرات الابتكارية، وذلك للوصول بالطلاب إلى أقصى حد ممكن من أفكار المشروعات، حيث تقوم كل مجموعة طلابية بتقديم المشروعات الخاصة بها.

كما شملت الورشة، تقسيم طالبات مدرسة الإسراء والمعراج والبالغ عددهن 60 طالبة، إلى عدة مجموعات للعصف الذهني، بهدف مناقشة الأفكار التي توصلن إليها، والتفكير في طريقة تطبيقها عمليًا، بالإضافة إلى التعرف على الطريقة الصحيحة لبناء الفريق وتوزيع المهام داخل الفريق، لغرس مفهوم العمل الجماعي وتعزيزه بين الطالبات في تلك المرحلة العمرية والتعليمية.

من جانبه، أشار الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، إلى “الاهتمام” الذي توليه الجامعة إلى الطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، موضحًا أن الجامعة تعمل على تنمية مهارات الطلاب ودعم قدراتهم الابتكارية والإبداعية، وذلك من أجل إعدادهم بطريقة صحيحة للاندماج في الحياة الجامعية، لافتًا إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية في المحافظة، وأبرزها مديرية التربية والتعليم.

إرسال القوافل الشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا

في سياق منفصل، أكد مندور، على الدور الذي تلعبه في “إرسال” القوافل العلاجية والتوعوية الشاملة إلى القرى الأكثر احتياجًا على مستوى محافظة الإسماعيلية والتي تبعد عن المدينة، والعمل على توقيع الكشف الطبي على الأهالي بجانب تقديم الندوات التوعوية فيما يخص الإرشاد الزراعي والتمريض، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البيطرية للماشية في تلك القرى.