حققت جامعة قناة السويس إنجازًا جديدًا، وذلك بعدما تقدمت في “التصنيف” العربي للجامعات للعام الجاري، حيث احتلت المركز الـ 23 على مستوى 115 جامعة بارزة، في التصنيف الذي شمل 208 جامعة ممثلة لـ 16 دولة من إجمالي الدول العربية البالغ عددهم 22 دولة، وذلك بحسب تصريحات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

جامعة قناة السويس تحتل مركزًا متقدمًا في التصنيف العربي للجامعات

وأكد رئيس الجامعة، أن الاتحاد العربي للجامعات أطلق النسخة الأولى من التصنيف، حيث أن التصنيف يأتي من منطلق تضافر جهود الاتحاد مع جامعة الدول العربية، وبالتعاون أيضًا مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، موضحًا أن النسخة الأولى أسفرت عن تحقيق الجامعة لمركزًا متقدمًا في التصنيف العربي الخاص بالجامعات.

وأشار مندور، إلى أن “التصنيف” الخاص بالعام الجاري تقدم إليه 28 جامعة على مستوى جمهورية مصر العربية، حققت فيه جامعة “القناة” المركز الـ 23 على المستوى العربي، بينما جاءت في المركز الـ 11 على المستوى المصري، مما يشير إلى تحقيقها مركزًا متقدمًا لتكون وسط أفضل 25 جامعة على مستوى الجامعات في مختلف الدول العربية.

تحسين مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي

من جهته، أكد الدكتور “محمد زغلول” نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف العربي للجامعات من شأنه أن يساهم في تحسين المخرجات الخاصة بالعملية التعليمية والبحث العلمي، وذلك بهدف تكمين الجامعات من قيادة التطور على المستوى العربي والعمل على الوصول بالجامعات في الدول العربي إلى المستويين الثالث والرابع.

وأضاف زغلول، أن التصنيف الجديد من شأنه أن يولد في الوطن العربي تصنيفًا دوليًا بمعايير حديثة مواكبة للمتطلبات الخاصة بتطور الجامعات العربية، وذلك لمواكبة التصنيفات الدولية على مستوى العالم.

ولفت إلى أن التصنيف العربي للجامعات يشتمل على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تعمل على تقييم المهام الشاملة الخاصة بالجامعة، والتي من أبرزها جودة العملية التعليمية، بالإضافة إلى التميز الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس خاصة وأن ذلك العنصر من شأنه أن يساعد على وضع برنامج عمل للإصلاح والتطوير.

وأشار إلى أن التصنيف يعتمد أيضًا على معايير تتعلق بالإبداع والابتكار والبحث العلمي، بجانب المؤشر الخاص بالتعاون المحلي والدولي في المنطقة العربية، بما يعود في النهاية على خدمة المجتمع المحلي والعربي على حد سواء.