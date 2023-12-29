كشفت جامعة قناة السويس، عن إجراء بعض الكليات للاختبارات الخاصة بالمتطلبات بطريقة إلكترونية، حيث أوضحت أن الاختبارات بدأت منذ الإثنين الماضي الموافق 25 ديسمبر 2023 وحتى أمس الخميس 28 ديسمبر 2023، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بالكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 2 يناير 2024، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

جامعة قناة السويس: اختبار 5 آلاف طالب إلكترونيًا للمرة الأولى

إجراء اختبارات المتطلبات في عدد من كليات جامعة القناة

وأضاف مندور، في بيان صحفي، أن الأيام الماضية شهدت انعقاد الامتحانات الخاصة بالمتطلبات في بعض كليات الجامعة، ولعل أبرز تلك الكليات هي “الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، الطب البيطري، وأخيرًا كلية الآداء والعلوم الإنسانية”، موضحًا أن الامتحانات الخاصة بالمتطلبات جاءت بـ 12 مقررًا دراسيًا، وبحوالي 5.6 آلاف طالب وطالبة من الطلاب المنتسبين لكليات الجامعة.

وأوضح البيان أن الاختبارات أجريت في الجامعة من خلال استخدام “منظومتين” للاختبارات الإلكترونية، موضحًا أن المنظومة الأولى التي تم استخدامها هي “Gourmet” والتي تعمل تحت إشراف الجامعة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بينما المنظومة الثانية هي “MKCL” والخاصة بالاختبارات الإلكترونية لطلاب كليات الطب البيطري.

تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام المنظومة الإلكترونية

وأشار إلى أنه تم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على استخدام المنظومة في كليات الجامعة المختلفة، لافتًا إلى أن الاختبارات عقدت خلال الأيام الماضية في الفترة من يوم الإثنين 25 ديسمبر وحتى الخميس 28 ديسمبر، وأدى خلال تلك الفترة حوالي 1203 طالب وطالبة الاختبارات.

وأوضحت الجامعة أن حوالي 366 طالب وطالبة أجروا اختبار متطلبات الجامعة بواقع ثلاثون طالبًا وطالبا في برنامج المستحضرات والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى 11 طالبًا وطالبة في برنامج طب الحيوانات الأليفة، حيث أجرى هؤلاء الطلاب اختبارات متطلب مدخل اللغة الإنجليزية، بجانب إجراء حوالي 325 طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى اختبار متطلب مدخل الجودة.

وواصلت الجامعة، أن حوالي 284 طالبًا وطالبًا من الطلاب المنتسبين إلى الفرقة الثالثة أجروا الاختبارات الخاصة بمادة أمراض الأسماك بطريقة إلكترونية، بينما أدى 171 طالبًا وطالبة من الفرقة الرابعة الاختبارات الخاصة ببرنامج مستحضرات التجميل والأدوية البيطرية، حيث أجرى الطلاب الـ 171 الاختبار، بجانب حوالي 55 طالبًا وطالبة، وذلك يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023.