جامعة فهد بن سلطان بتبوك تبدأ تلقي طلبات الالتحاق بالبكالوريوس والماجستير

أعلنت جامعة فهد بن سلطان بتبوك، اليوم عن بدأ تلقيها طلبات الالتحاق بها لنيل درجة البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، وذلك في عدد محدد من التخصصات المتاحة في الجامعة، وقامت الجامعة بالاعلان عن تلك التخصصات وهي برنامج الالتحاق بالجامعة لنيل البكالوريوس، وهذا البرنامج يشمل الكليات الآتية:

أولاً: كلية الهندسة ، وتشمل التخصصات (الهندسة المدنية «بيئية»، الهندسة الميكانيكية «الميكانيك، الميكاترونكس والريبوتات، والهندسة الكهربائية).

، وتشمل التخصصات (الهندسة المدنية «بيئية»، الهندسة الميكانيكية «الميكانيك، الميكاترونكس والريبوتات، والهندسة الكهربائية). ثانيا: علوم الحاسب.

علوم الحاسب. ثالثاً: كلية الحاسب (هندسة الحاسب).

كلية الحاسب (هندسة الحاسب). رابعاً: تقنية المعلومات (الذكاء الاصطناعي، علم البيانات).

تقنية المعلومات (الذكاء الاصطناعي، علم البيانات). رابعاً: كلية ادارة الأعمال، وتشمل (إدارة أعمال «إدارة أعمال التوريد»، والمحاسبة، والمالية).

بينما يشمل برنامج الماجستير ما يلي من تخصصات:

أولاً: ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.

ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي. ثانياً: إدارة الأعمال الأكاديمي.

إدارة الأعمال الأكاديمي. ثالثاً: الموارد البشرية.

الموارد البشرية. رابعاً: الهندسة المدنية.

الهندسة المدنية. خامساً: الهندسة الكهربائية.

الهندسة الكهربائية. سادساً: هندسة الحاسب الآلي.

هندسة الحاسب الآلي. سابعاً: علوم الحاسب.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن الحصول على معلومات حول القبول وشروطه، وكذلك التسجيل وشروطه عبر موقع الجامعة الرسمي.

شروط القبول بالجامعة

وتتلخص شروط القبول في جامعة فهد بن سلطان فيما يلي: