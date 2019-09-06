جامعة بني سويف تحصد الميداليات في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة .. صور







قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف ، بالإعلان عن فوز أبناء جامعة بني سويف من متحدي الإعاقة في أسبوع شباب الجامعات الثاني في جامعة المنوفية ، وذلك بمجموعة من الجوائز المتنوعة في العديد من الأنشطة العلمية ، والثقافية ، والفنية ، والرياضية ، والجوالة.







ومن الجدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة كان قد جاء تحت شعار (بنكمل بعض) ، كما يذكر أن تلك المسابقات كانت قد جاءت خلال الفترة التي قد امتدت من أول شهر سبتمبر إلى 6 سبتمبر 2019 ، داخل جامعة المنوفية.

الذهبية والبرونزية في بني سويف







كما تجدر الإشارة إلى كون السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف ، كان قد أعلن عن حصول الطالبة أسماء عبد الحكيم على ميداليتين ذهبيتين في مسابقة رمى الرمح ، وكذلك مسابقة الجلة ، في حين قد تمكن الطالب طاهر أحمد محمود من الحصول على الميدالية الذهب في مسابقة رمى الجلة ، كما يذكر تمكن الطالب مصطفى رمزى من الحصول على مركز ثاني بالإضافة إلى حصوله على الميدالية الفضية في مسابقة رمى الجلة وذلك بالنشاط الرياضي.

كما يذكر أنه قد تمكنت الطالبة هبة عز العرب من طلاب كلية الإعلام من الحصول على لقب الطالبة المثالية في النشاط الإجتماعي ، هذا بالإضافة إلى حصولها على الميدالية البرونزية ، أما فيما يتعلق بالأنشطة العلمية فقد تمكن الطالب محمد عبدالله والطالبة أسماء سيد حسن من الحصول على المركز الثالث ، وكل من الميداليتين البرونزية وذلك خلال دوري المعلومات ، كما قد تمكن الطالب محمد نادى من الحصول على الميدالية الذهبية في مسابقة النحت ، أما فيما يتعلق بمجال الجوالة والخدمة العامة فقد نجح الطالب أحمد أحمد إبراهيم من الحصول على لقب الجوال المتميز.







رئيس جامعة بني سويف يهنئ الفائزين

ويذكر أن السيد رئيس جامعة بني سويف كان قد أكد على حرص الجامعة بشكل كبير على المشاركة في كافة الفعاليات والملتقيات الطلابية ، والتي تعمل على الإسهام في زيادة روابط التعاون والتعارف المشترك بين كل من طالبات وطلاب الجامعات المصرية المختلفة ، هذا بالإضافة إلى أن ذوى القدرات والهمم تهتم بهم الدولة المصرية بشكل كبير للغاية ، وذلك لكونهم أحد ركائز ودعائم الوطن ، كما قد أضاف الدكتور منصور حسن أن تواجد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح شئ مميز للغاية في مختلف المجالات الحياتية ، فهم قيمة كبيرة تضاف إلى مجتمعهم من خلال أفكارهم الخلاقة ، وإبداعهم وقوتهم الكبيرة التي تدفع الوطن من أجل التنمية المستدامة في المستقبل.







كما قد تقدم السيد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بالتهاني القلبية لمختلف الطلاب الحاصلين على الجوائز ، مقدمًا خالص التهاني القلبية لأسرة جامعة بني سويف لفوز أبنائهم وبناتهم بهذه الجوائز ، وشجع الطلاب على المزيد من النجاحات في مختلف المجالات.

“منصور حسن” يشكر رئيس جامعة المنوفية

كما قام ” منصور حسن” بتقديم جزيل الشكر والتقدير إلى السيد الأستاذ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على جهد الكبير المبذول ، وتميزه الكبير الذي قد ظهر في قيامه بإعداد وإستضافة طلاب وطالبات الجامعات المصرية بأسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة ، على أكمل وجه ، وفي أفضل صورة ممكنة كما تمنى سيادته ولرئيس جامعة المنوفية كل القائمين على هذا العمل التوفيق والسداد في مختلف أعمالهم.

صور من فعاليات الأسبوع الثاني لشباب الجامعات من متحدي الإعاقة