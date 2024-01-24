كشف الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن تفاصيل الدورة الثانية من “جائزة التميز الحكومي” في الجامعة، حيث أوضح أن تلك الدورة مقسمة إلى ثلاثة فئات أولها تتعلق بالمبادرات الابتكارية، وثانية فرق العمل، وثالثها فئة الكليات، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار أفضل ثلاثة فائزين من كل فئة من تلك الفئات الثلاثة سالفة الذكر.

جامعة المنصورة تكشف تفاصيل الدورة الثانية من جائزة التميز الحكومي وتكرم الفائزين

وأضاف خاطر، في تصريحات تليفزيونية، أن المشروعات الثلاثة تم اختيارها من كل فئة من الفئات المذكورة وهم “فرق العمل، المبادرات الابتكارية، الكليات”، لافتًا إلى أن العمل على تلك المشروعات كان على مدار عامًا كاملًا بدأ من شهر يناير في العام الماضي 2023، وذلك بالتعاون بين الجامعة ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي.

عدد المتقدمين لجائزة التميز الحكومي بجامعة المنصورة

ولفت إلى أن التقييم الخاص بالجائزة تم تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على مدار عامًا كاملًا منذ يناير الماضي 2023، حيث تم عمل تقييمًا كاملًا للفرق المدربة، موضحًا أنه تقدم لفئة المبادرات الابتكارية 10 مبادرات، أما فئة الكليات فتقدم إليها 14 كلية، وفرق العمل تقدم إليها 22 فريقًا.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم الإعلان عن الفائزين في الفئات الثلاثة، موضحًا أنه بخصوص فئة الكليات، فقد تمكنت كليات “العلوم، والحقوق، والصيدلة” من الفوز بالجوائز الأولى والثانية والثالثة على الترتيب”، أمام بخصوص الفئة المتعلقة بالمبادرات الابتكارية فاعتمد الفوز بها على الأفكار الخاصة المقدمة من الشباب.

تحقيق أعلى مؤشر آداء بمنظومة الشكاوى الحكومية

في وقت سابق، أعلن خاطر، عن التقرير السنوي الخاص بـ “مؤشرات” أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في الجامعة، وذلك في الفترة من يناير وحتي ديسمبر من العام الماضي، حيث أوضح أن “الجامعة” تمكنت من الوصول إلى أعلي معدلات إنجاز وسرعة حسم “الشكاوى” الموجهة لها خلال العام الماضي.

واستقبلت الجامعة على مدار العام الماضي حوالي 1591 شكوى وصل معدل الإنجاز فيها إلى نسبة وصلت لـ 89 في المائة، ومؤشر الأداء العام وصل إلى 99.5 في المائة في المنظومة، مما يوضح الاستجابة السريعة من قبل الجامعة على مدار العام الماضي 2023.