واصلت جامعة المنصورة “تميزها” على المستوى العربي، فيما يخص تقييم الجامعات، حيث حققت الجامعة إنجازًا جديدًا تمثل في احتلالها لمرتبة متقدمة في التصنيف العربي للجامعات الصادر عن اتحاد الجامعات العربية، وذلك باحتلالها المرتبة الخامسة عربيًا ضمن أفضل 115 جامعة شملهم التصنيف، واحتلال المرتبة الثالثة محليًا من 28 جامعة حكومية مصرية تقدمت للتصنيف، وذلك وفقًا لما أعلنه شريف خاطر، رئيس الجامعة.

جامعة المنصورة تحقق مرتبة متميزة في التصنيف العربي للجامعات

وأوضح خاطر، أن الجامعة حققت إنجازًا جديدًا بظهورها في ذلك التصنيف الذي شمل 115 جامعة عربية لعام 2023/2024، وذلك بعدما كشف التصنيف العربي الجديد عن وقوعها ضمن أفضل خمس جامعات مدرجة في التصنيف على مستوى الدول العربية، خاصة وأن الجامعات يتم تقييمها من عدد 16 دولة عربية، لافتًا إلى أن عدد الجامعات الإجمالي في التصنيف كان 208 جامعة بالعام الجاري.

تشجيع الابتكار والتنمية والإبداع في الجامعات والمراكز البحثية

وأكد رئيس الجامعة، أن التصنيف الجديد، يحث على تشجيع البحث العلمي الذي يقوم على الابتكار والتنمية والإبداع في مختلف الجامعات والمراكز البحثية على المستوى العربي، بجانب التشجيع على تسويق المنتجات العلمية لتلك الجامعات والمراكز، والعمل على نشرها، بالإضافة إلى إدارة التكنولوجيا للوصول إلى اقتصاد المعرفة، ويضاف على ذلك أيضًا المؤشر المعني بالتعاون الدولي والوطني وأيضًا خدمة المجتمع.

وحرص خاطر، على الإشادة بالجهود المبذولة من جميع مكونات الجامعة، مما نتج عنه تحقيق مركزًا متقدمًا في تصنيف الجامعات على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من التصنيفات العالمية الأخرى، لافتًا إلى تركيز الجامعة بشكل دائم على تطوير العملية التعليمية والبحثية.

وجدد رئيس الجامعة، تأكيده على أن جامعة المنصورة تسعى بشكل متواصل إلى النهوض بالمنظومة البحثية والتعليمية، مما يؤكد على أهمية البحث العلمي والدور الذي يلعبه في رقي وتقدم المجتمعات الحديثة، ويصب ذلك في النهاية في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في استراتيجية التنمية.

جدير بالذكر، أن مشروع “تصنيف” الجامعات العربية، يهدف إلى تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وضعت الجهات المسؤولة عن التقييم مجموعة من الأسس والمعايير العالمية المتوافقة مع البيئة العربية، وتم تصميم التصنيف العربي للجامعات بناء على المنهجية التي تناسب رؤية الدول العربية واحتياجاتها.