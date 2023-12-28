بحثت جامعة المنصورة، مع السفارة العراقية بالقاهرة، إمكانية “التعاون” المشترك على المستوى الأكاديمي مع عدد من الكليات العراقية، على أن يكون التعاون في مختلف المجالات البحثية والعلمية والثقافية، وذلك عبر توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والكليات من دولة العراق الشقيقة، وذلك بهدف تقوية العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والعراقي.

جامعة المنصورة تبحث التعاون الأكاديمي مع عدة كليات عراقية

وأوضحت الجامعة في بيان، أن الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، “بحث” مع الدكتور حازم السوداني قنصل سفارة العراق في القاهرة، ونائبه الدكتور ثامر البركي، إمكانية التعاون المشترك على المستوى الأكاديمي بين الجامعة وعدد من “الكليات” في دولة العراق الشقيقة، وذلك في عدة مجالات علمية وبحثية وثقافية.

وأضاف البيان، أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والكليات العراقية، وذلك في إطار العمل على تقوية العلاقات بالإضافة إلى تبادل الخبرات الأكاديمية في المجالات البحثية والعلمية والثقافية بين الجانبين العراقي والمصري.

وأكد رئيس الجامعة، على عمق الروابط التي تجمع مصر بدولة العراق الشقيقة على مر التاريخ، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب الوافدين من دولة العراق، وذلك من خلال تقديم أفضل الطرق التعليمية في مختلف الكليات والمراحل المختلفة سواء كان في مرحلة الدراسة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا.

تزويد الدارسين بأفضل الطرق التعليمية الحديثة

وأشار خاطر، إلى أن الجامعة حريصة على تزويد الدارسين الوافدين من دولة العراق الشقيقة بأفضل الطرق التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى تزويدهم بالبرامج المميزة بغرض تزويدهم بالثقافة والعلم، على اعتبار أن هؤلاء الطلاب السفراء الحقيقيين للجامعة في العراق، وشأنهم شأن جميع الطلاب الوافدين والدارسين في الجامعة، الذين يعتبروا سفراء للجامعة في بلادهم.

من جهته، أكد وفد السفارة العراقية بالقاهرة، على اعتزازه وتقديره للمكانة العلمية التي تتمتع بها الجامعة على المستوى الأكاديمي، بالإضافة إلى أنها تتمتع بسمعة مرموقة على المستويين المحلي والدولي، وذلك نتيجة لما حققته من إنجازات ملموسة في القطاع التعليمي خلال السنوات الماضية.

كما حرص الوفد خلال زيارته للجامعة، على زيارة كلية الحقوق والتي تضم عددًا من الطلاب العراقيين، حيث تمت مناقشة أحوال الطلاب الدارسين في الكلية، بجانب زيارة كلية التجارة بهدف الاطمئنان على أحوال الطلاب الدارسين الذين ينتمون إلى دولة العراق والموجودين في الكلية.