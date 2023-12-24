تمكنت جامعة المنصورة من تحقيق إنجاز دولي جديد، وذلك بعدما حلت الجامعة في إحدى المراكز المتقدمة في تصنيف الآداء الأكاديمي للجامعات “URAP” الذي يتم إصداره من تركيا، حيث جاءت الجامعة في المركز الثاني على المستويين الإقليمي والمحلي في التصنيف، كما نجحت في التقدم للأمام بعدما تخطت 17 مركزًا مقارنة بالعام الماضي 2022، حيث حلت في المرتبة الـ417 على مستوى العالم.

جامعة المنصورة الثانية إقليميًا ومحليًا في تصنيف "URAP" للجامعات

من جانبه، أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، أن الجامعة تمكنت من الحصول على مراكز متقدمة في “التصنيف” الدولي بسبب الجهود المبذولة من قبل جميع مكونات الجامعة لتحسين التصنيف، لافتًا إلى أن تلك الجهود كان لها تأثيرًا مباشرًا على الإنجازات التي تحققها الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية، خاصة مع اهتمام الجامعة بتحسين مراكزها في تلك التصنيفات والذهاب إلى مراكز متقدمة.

وشدد خاطر، على أن الجامعة تسعى في نفس الوقت على النهوض بالعملية التعليمية والبحثية على حد سواء، مؤكدًا على ضرورة البحث العلمي والدور الذي يلعبه في تقدم المجتمعات الحديثة، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والموجودة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والتي تعمل الدولة على تحقيقها.

معايير تقييم الجامعات في تصنيف URAP

ولفتت الجامعة، إلى أن التصنيف الصادر حديثًا، والتي حصلت الجامعة فيه على المركز الثاني إقليميًا ومحليًا، والـ 417 على المستوى العالمي، يعتمد على معايير تقييم دقيقة، حيث يقوم التصنيف على مراعاة الأبعاد المتعلقة بالآداء الأكاديمي الخاص بالجامعة، وذلك بناءً على مؤشرات ستة، وتتمثل في معدل الأبحاث التي تم نشرها، وإجمالي تلك الأبحاث، ومعدل تأثيرها، وإجمالي عدد الاستشهادات، والتعاون الدولي.

وفي وقت سابق، حققت الجامعة مرتبة متقدمة في تصنيف الجامعات على المستوى العربي، والذي صدر عن اتحاد الجامعات العربية، حيث احتلت التصنيف الخامس على المستوى العربي، والثالثة محليًا، بعدما تفوقت على العديد من الجامعات التي شملها التصنيف وعددهم 208، واختبار الأفضل من بينها والتي بلغ عددها 115 جامعة داخل التصنيف.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مثل ذلك التصنيف يعمل على تشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والابتكار، والعمل على تنمية الإبداع في مختلف الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الوطن العربي.