أكد الدكتور السيد عبدالخالق، رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، على ضرورة “تكامل” الجهود بين الجامعات الحكومية والأهلية، من أجل التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بجانب عقد الشراكات مع العديد من الجامعات الدولية المرموقة، خاصة وأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالجامعات الأهلية، وتقدم دعمًا غير محدودًا لإنشائها.

جامعة المنصورة الأهلية: نسعى لتقديم خدمات تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل في المستقبل

وشدد عبدالخالق، خلال اجتماع مجلس الأمناء بمقر جامعة “المنصورة” الحكومية، على أهمية تقديم العديد من البرامج الحديثة للطلاب، لتلائم تلك البرامج الدراسية احتياجات ومتطلبات سوق العمل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن جامعة “المنصورة الأهلية” ينتظرها مستقبلًا واعدًا.

ولفت إلى أن “مجلس الأمناء” يتطلع لتعظيم الاستفادة من الجامعة، من خلال التعاون المثمر بين الجامعتين الأهلية والحكومية، بهدف تقديم جميع أشكال الدعم التي تهدف إلى تطوير الخطط الخاصة بالجامعة، بجانب تطوير الأهداف الاستراتيجية من أجل تحقيق الرؤية والرسالة التي صاحبت الجامعة عند إنشائها، مع التركيز على تعميق الإنجازات الخاصة بالجامعة على المستويين البحثي والأكاديمي.

من جانبه، حرص الدكتور شريف خاطر، رئيس “جامعة المنصورة الحكومية”، على تقديم التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الجامعات الأهلية، وذلك على اختيار الدكتور السيد عبد الخالق في منصب رئيس “مجلس الأمناء”، بجانب اختيار الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية السابق نائبًا لمجلس الأمناء.

ولفت خاطر، إلى أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، وأضاف أن الرئيس وجه بـ “إنشاء الجامعات” الأهلية المنبثقة عن نظيرتها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة، بما يتواكب مع الجامعات من فئة الجيل الرابع، بجانب الاهتمام بالتوسع في العديد من “البرامج الجديدة”، وذلك لتحقيق متطلبات سوق العمل.

تزويد الطلاب بتعليم جامعي يتوافق مع المعايير الدولية

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية من شأنها العمل على إتاحة فرصًا أكبر لتزويد الطلاب بـ “تعليم جامعي” يتلاءم مع المعايير الدولية، لافتًا إلى أهمية ذلك النوع من الجامعات في توفير برامج تعليمية تتواءم مع احتياجات سوق العمل في المستقبل.

وواصل أن جامعة “المنصورة” الحكومية تحرص على القيام بدورها الوطني في مختلف المجالات المجتمعية والثقافية والتعليمية، حيث أنها ساهمت في إنشاء جامعة المنصورة “الأهلية”، والتي تعتبر من الجامعات المتميزة وتلعب دورًا بارزًا في تنمية المحافظات بمنطقة الدلتا، بتقديم خدمات تعليمية توافق رؤية التنمية المستدامة.