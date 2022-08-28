الشروط والمواعيد .. جامعة المنصورة تفتح تحويلات تقليل الاغتراب

أعلن مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة، فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة 2022م، وذلك ضمن خدمات تنسيق الثانوية العامة، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك للمستنفذين والمتخلفين، حيث تعتمد نتيجة تقليل الإغتراب بشكل أساسي على عدد الأماكن المتاحة في الكلية المرغوب التحويل إليها، وفي العادة تكون في حدود 10% من الأعداد المقبولة في الكلية، فضلًا عن درجات الطالب في مجموع الثانوية العامة، ويتم اختيار الأعلى مجموعًا في الطلاب المتقدمين، ونوضح في تقريرنا التالي تفاصيل إعلان مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة، فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب، والشروط وآخر موعد للتقديم وموضوعات أخرى ذات صلة .

مواعيد تقليل الاغتراب في جامعة المنصورة

أوضح مكتب تنسيق جامعة المنصورة، خلال بيان له أنه تم فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2022م، المناظر وغير المناظر لطلاب الثانوية العامة المصرية، للمرحلتين الأولى والثانية، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالتنسيق من خلال رابط موقع التنسيق، حتى يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس، وفق الشروط والقواعد المنظمة .

شروط تقليل الاغتراب في جامعة المنصورة

يتسنى للراغبين في تقديم طلبات تقليل الاغتراب في جامعة المنصورة وغيرها من الجامعات الحكومية المصرية، ولكن بعد توفر الشروط التالية :