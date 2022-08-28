الشروط والمواعيد .. جامعة المنصورة تفتح تحويلات تقليل الاغتراب
أعلن مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة، فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة 2022م، وذلك ضمن خدمات تنسيق الثانوية العامة، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك للمستنفذين والمتخلفين، حيث تعتمد نتيجة تقليل الإغتراب بشكل أساسي على عدد الأماكن المتاحة في الكلية المرغوب التحويل إليها، وفي العادة تكون في حدود 10% من الأعداد المقبولة في الكلية، فضلًا عن درجات الطالب في مجموع الثانوية العامة، ويتم اختيار الأعلى مجموعًا في الطلاب المتقدمين، ونوضح في تقريرنا التالي تفاصيل إعلان مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة، فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب، والشروط وآخر موعد للتقديم وموضوعات أخرى ذات صلة .
مواعيد تقليل الاغتراب في جامعة المنصورة
أوضح مكتب تنسيق جامعة المنصورة، خلال بيان له أنه تم فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2022م، المناظر وغير المناظر لطلاب الثانوية العامة المصرية، للمرحلتين الأولى والثانية، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالتنسيق من خلال رابط موقع التنسيق، حتى يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس، وفق الشروط والقواعد المنظمة .
شروط تقليل الاغتراب في جامعة المنصورة
يتسنى للراغبين في تقديم طلبات تقليل الاغتراب في جامعة المنصورة وغيرها من الجامعات الحكومية المصرية، ولكن بعد توفر الشروط التالية :
- يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدني للقطاع .
- يكون التحويل غير المناظر، باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها .
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
- يتم التحويل عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا يوجد تحويلات ورقية .
- يتم التحويل لمرة واحدة فقط .
- يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، ومنها اجتياز اختبار القدرات، التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة .
- يتم المفاضلة بين الطلاب على أساس المجموع الكلي في شهادة الثانوية العامة .
- يتاح التحويل لإحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتحويل إلى معهد آخر في التخصص نفسه أو تخصص آخر، بعد استيفاء الحد الأدنى والطاقة الاستيعابية للمعهد، وأسبقية المجموع .
من فضلكم أريد رد سريع وعاجل هل لو الاءب يحمل جنسية أوربية
ينفع يقدم لاءحد أبناؤه في التمريض العسكري ،وشكرا ،
السؤال الثاني ماهو المجموع الذى تقبله ،مدارس التمريض ليطالب الذى يريد التقديم في التمريض العسكري ، من فضلكم لو فيه رقم ت للتواصل والاستفسار،
شكرا لحضراتكم