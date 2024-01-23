«جامعة الملك عبدالعزيز» تطلق برنامج دبلوم الترميز والفوترة الطبية

تماشياً مع رؤية المملكة 2030، أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز برنامج دبلوم الترميز والفوترة الطبية بالشراكة مع الجمعية الأمريكية لإدارة المعلومات الصحية (AHIMA)، ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال الترميز والفوترة الطبية، وهو مجال حيوي في القطاع الصحي.

جامعة الملك عبدالعزيز -مصدر الصورة: واس

نظام الترميز الطبي

يستمر البرنامج سنتين دراسيتين مع ستة أشهر تدريب، ويتضمن مواداً تخصصية في الترميز الطبي، ومواداً عامة في المجال الصحي، ومواداً في اللغة الإنجليزية والتأمين الطبي، وتم تصميم البرنامج وفق نظام الترميز الطبي المتبع في المؤسسات الصحية بالمملكة العربية السعودية.

بدأت الدراسة في البرنامج في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1444هـ، وبدأ القبول في البرنامج للطلاب السعوديين وأبناء السعوديات.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الأمريكية لإدارة المعلومات الصحية هي منظمة مهنية رائدة في مجال إدارة المعلومات الصحية، وتمنح الجمعية اعتماداً دولياً للبرامج التعليمية في مجال إدارة المعلومات الصحية، بما في ذلك الترميز الطبي.

تطوير القوى العاملة

يُعد إطلاق برنامج دبلوم الترميز والفوترة الطبية بالشراكة مع الجمعية الأمريكية لإدارة المعلومات الصحية خطوة مهمة في تطوير القوى العاملة في مجال الترميز والفوترة الطبية بالمملكة العربية السعودية، يساهم البرنامج في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتطوير القطاع الصحي.