جامعة الملك خالد تحقق مراكز متقدمة في تصنيف “شنغهاي” للتخصصات العلمية

تعد جامعة الملك خالد واحدة من أهم الجامعات الحكومية مقرها في مدينة أبها جنوب غرب المملكة العربية السعودية، والتي تم تأسيسها عام 1998م/ 1419هـ، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما كان ولياً للعهد، وذلك كان يوم الثلاثاء الموافق 9/1/1419 هـ المتضمن الموافقة على دمج فرعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود بمنطقة عسير تحت مسمى جامعة الملك خالد.

الصورة من اليوتيوب

كما حققت عدة تخصصات هندسية وعلمية في جامعة الملك خالد، عدة مراكز متقدمة في تصنيف “شنغهاي” للتخصصات الأكاديمية للعام الجاري 2023م (Shanghai Global Ranking of Academic Subjects).

نتائج التصنيف

في حين قامت نتائج تصنيف “شنغهاي” بإظهار 3 تخصصات أكاديمية ضمن أفضل 200 جامعة حول العالم، والتي تضم تخصص علوم وهندسة الطاقة بكلية الهندسة محققًا الترتيب 101 عالميًّا، فيما حصل تخصص الرياضيات بكلية العلوم على المركز 151 عالميًّا، كما حقق تخصص هندسة التعدين بكلية الهندسة المركز 151 عالميًّا.

كما أن تخصص الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة حقق المركز 201 عالميًّا، وحصل تخصص علوم وهندسة المواد بكلية الهندسة على المركز 301 عالميًّا، فيما حصل تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية بكلية الصيدلة على المركز 301 عالميًّا، وحقق تخصص العلوم الزراعية بكلية العلوم المركز 201 عالميًّا، وحقق تخصص الكيمياء بكلية العلوم المركز 401 عالميًّا، كما حقق تخصص علوم وتكنولوجيا الآلات بكلية الهندسة المركز 201 عالميًّا.

تصنيف شانجهاي

مع الجدير بالذكر أن تصنيف شنغهاي العالمي يعد من أهم وأقوى التصنيفات الدولية حيث يعمل طبقًا لخمسة معايير محددة وكما يتغير الوزن النسبي لهذه المعايير والتي تعتمد اعتماد كلي على نشر الأبحاث في المجلات العلمية ذات الأثر الفعال ومنها عدد الأبحاث المنشورة في المجالات المصنفة في الربع الأول في الويب أوف ساينس وفي المجالات الأعلى تقييمًا؛ وكذلك مدى الاستشهاد بهذه الأبحاث، ومدى التعاون الدولي في مجال النشر العلمي العالمي، وكذلك عدد أعضاء هيئة التدريس والحاصلين على جوائز مهمة أكاديميًّا في نفس التخصص.