جامعة الفيوم: معهد الدراسات والبحوث الاستراتيجية يقيم ندوة بعنوان “الهجرة البيئية لدول حوض النيل”

أقام معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم ندوة تحت عنوان “الهجرة البيئية لدول حوض النيل”، حيث تم إقامة فعاليات الندوة اليوم الإثنين الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري 2023 بقاعة المؤتمرات بالمعهد، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الأستاذ الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك في حضور فعاليات الندوة كل من الدكتور حسن محمد حسونة عميد المعهد السابق، والدكتور أحمد المغازي وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الستار وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل الأسبق، والعديد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

أكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي خلال كلمته على أهمية الموضوعات التي تشملها الندوة، ومن أبرز تلك الموضوعات تعريف الهجرة البيئية وأسباب ومناطق حدوثها على خلفية توسيع الإدراك لدى الطلاب الحاضرين، حيث أوضح الدكتور عاصم العيسوي أن الهجرة نفسه لها العديد من الأوجه وأسباب مختلفة، فعلى سبيل المثال الهجرة الغير شرعية والتي يلجأ إليها شباب القارة الإفريقية بهدف البحث عن فرص العمل وحياة أفضل، وذلك على الرغم من أن الهجرة الغير شرعية دائماً ما تكون مليئة بالمخاطر التي تواجه الشباب المهاجرين.

أوضح الدكتور عاصم العيسوي أن جامعة الفيوم تسعى أيضا لتنظيم ندوات توعوية بشأن مخاطر الهجرة الغير شرعية والتحديات الكبيرة التي تواجه المهاجرين طوال الطريق، ومدى تأثيرها على المجتمع وكيفية الحد من هذه الظاهرة، موجهاً الطلاب بتقديم أفكار مبتكرة تساهم في الحد من الهجرة الغير شرعية بما أنهم يعتبرون عامل مؤثر خاصة في الزمن الحالي.

هذا وقد أكد الدكتور ناصر عبد الستار وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث أن دول حوض النيل تعتبر إقليم تابع للقارة الإفريقية، وهذا الإقليم يشهد خلال الوقت الراهن انتشار كبير لظاهرة الهجرة الغير شرعية، وهذه الظاهرة بدورها أسهمت في التغيير الديموغرافي لدول الحوض، مؤكداً أن الهجرة البيئية تتمثل في حركة الأشخاص من دولة لأخرى بسبب تغير مفاجئ نتج عن التغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال إقليم دارفور الذي انخفض به منسوب الأمطار بنسبة 30%، وهذا التغير تسبب في تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 70%، مشيراً إلى أن المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف والزلازل والتصحر والبراكين في تزايد مستمر، وهذه المخاطر بدورها تؤثر على السكان وتساهم في انتشار ظاهرة الهجرة الغير شرعية.

أكد الدكتور ناصر عبد الستار على ضرورة وضع دول حوض النيل ضمن سياسات مشتركة وطرح جميع الحلول البيئية المناسبة للحد من المخاطر الطبيعية على خلفية مواجهة التغير المناخي، وأيضا تنفيذ برامج لإعادة التوطين بالتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف الحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية.

من جانبه أكد الدكتور حسن حسونة عميد المعهد السابق أنه بحسب البيانات فإن الكوارث الطبيعية ازدادت بشكل كبير في الفترة من 2008 إلى 2022، حيث بلغ عدد الكوارث الطبيعية حوالي 891 كارثة طبيعية، وهذه الإحصائيات تشمل الفيضانات والعواصف والبراكين والزلازل والتصحر وما إلى ذلك، وخلال هذه الفترة أيضا تزح عدد كبير من السكان بسبب الكوارث الطبيعية حوالي 13 مليون نسمة، موضحاً أن الفيضانات تعتبر من أكثر الكوارث الطبيعية حدوثاً خلال تلك الفترة بنسبة 56%، بينما العواصف تشكل نسبة 32% بمعنى أن الفيضانات والعواصف شكلا نسبة 88% من إجمالي الكوارث الطبيعية، وهذا الأمر أدى إلى نزوح نسبة كبيرة من سكان تلك المناطق تقدر بحوالي 79%، وبشكل طبيعي يكون النزوح إلى مدن أخرى أكثر أماناً أو الدول المجاورة.

في ختام فعاليات الندوة قام السادة الحضور بإهداء درع التكريم إلى الأستاذ الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تقديراً للجهود المبذولة من قبله خلال الفترة الحالية.