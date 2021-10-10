جامعة الفيوم تنظم احتفالية “Event A.B.C” بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالفيوم لتعريف الطلاب الجدد بمتطلبات المرحلة الجامعية

نظمت جامعة الفيوم احتفالية A B C جامعة اليوم الأحد الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري 2021، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، وأُقيمت الاحتفالية تحت رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وبحضور الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، والأستاذة هالة السويفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

وأقيمت الاحتفالية بحضور كل من الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى عدد من هيئة التدريس والطلاب بالمكتبة المركزية.

وقد أعربت الدكتورة منى عثمان عن سعادتها بتواجدها بجامعة الفيوم التي تعتبر منارة العلم بالمحافظة، مشيرة إلى أن الاحتفالية تأتي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجامعة لتعريف الطلاب الجدد بمتطلبات المرحلة الجامعية، وبحضور متحدثين من الطلاب المتميزين والقدامى لبث روح التعاون بين الطلاب الجدد والقدامى، كما قدمت الدكتورة منى عثمان الشكر لرئيس جامعة الفيوم على سرعة الاستجابة، وتوفير المناخ الملائم لتنظيم هذا الحفل.

كما أوضح الأستاذ الدكتور حمدي نور الدين أن طلاب هذا الجيل متميزين عن غيرهم لبعض الأسباب، حيث تتبنى القيادة السياسية أفكارهم ومقترحاتهم، وذلك لإيمان الدولة أن الوطن لن يُبنى إلا من خلال الشباب، وعلى ذلك يجب وضع هذا الشباب على الطريق الصحيح.

وأكد النائب وليد هويدي أن الجمهورية المصرية الجديدة قائمة على الشباب الواعي الناضج المحب لوطنه والداعم للتطور الجاري خلال الوقت الراهن، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” هي التي ستغير من طبيعة الحياة بالمحافظة، خاصة مركزي يوسف الصديق واطسا.