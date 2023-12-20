جامعة الفيوم: نركز على اتفاقيات التعاون التي تعود بالنفع على الطلاب والمجتمع المحلي

أعلنت جامعة الفيوم، عن عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الأربعاء، جلسته رقم “192”، حيث ناقش المجلس العديد من البروتوكولات ومقترحات اتفاقيات التعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعددًا من المؤسسات والجهات الخيرية، والتي تعود بالنفع على المجتمع المحلي والطلاب المنتسبين للجامعة.

جامعة الفيوم تناقش بروتوكولات التعاون التي تعود بالنفع على الطلاب والمجتمع المحلي

من جانبه، قال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة، أن المجلس ناقش العديد من الأنشطة التي تقع في نطاق خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من 22 نوفمبر الماضي، وحتى يوم أمس 19 ديسمبر 2023، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة عدة بروتوكولات واتفاقيات تعاون بين قطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع وعددًا من المؤسسات الخيرية والجهات النافعة للطلاب والمجتمع المحلي.

طب الفيوم تعقد ندوة لاستعراض أخلاقيات طالب الطب

في سياق منفصل، عقدت كلية الطب بالجامعة، “ندوة” تتناول أخلاقيات الطلاب في كلية الطب، حيث أكد خلالها الدكتور حمدي إبراهيم، عميد الكلية، على ضرورة تحلي الأطباء بالأمانة فيما يخص أسرار المرضى، خاصة وأن تميز الأطباء لا يقتصر فقط على التميز العلمي والطبي، ولكن يشمل أيضًا سلوك الطبيب الأخلاقي خلال التعامل مع جميع من حوله، لذا أطلق عليه اسم “الحكيم” قديمًا.

وأوضح إبراهيم، أن اسم “الحكيم” كان يطلق على الطبيب لكونه كان يأخذ وقته ويتروى في تشخيص المرض، وأيضًا وصف العلاج، والحفاظ على سرية بيانات المريض، مما يشير إلى أهمية السلوك الأخلاقي في تميز الطبيب.

من جانبها، شددت الدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على اهتمام الكلية بعقد ندوات دورية لتنمية المهارات الخاصة بالطلاب، مع العمل على زيادة قدراتهم العلمية والعملية على حد سواء، وأضافت أن الندوات تساهم أيضًا في تعريف الأطباء بالطريقة المثلى للتعامل مع المرضى وطاقم التمريض والكادر الإداري والعمال.

وخلال الندوة، تم التأكيد على أهمية اطلاع الأطباء على أسرار المرضى الطبية، والعمل على علاجها، بجانب التأكيد على ضرورة حرص الطلاب على الإنصات أثناء المحاضرات وحسن التركيز للاستفادة من المحاضرات بشكل جيد، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة احترام خصوصيات المريض، والتعامل مع الجميع بغض النظر عن أي معايير تتعلق بالعرق أو الجنس.