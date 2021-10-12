جامعة الفيوم تكشف عن موعد إقامة المهرجان التنسيقي الثاني للإدارة والتحدي

بواسطة أحمد الفاضل

أعلنت جامعة الفيوم اليوم وبتشريف كل من السيد محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والسيد الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة والأستاذ الدكتور أحمد حسني وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشؤون الدراسات العليا والبحوث انعقاد الاجتماع التنسيقي لمهرجان جامعة الفيوم التنسيقي الثاني للإدارة والتحدي، وشرف الاجتماع أيضاً كل من السيد الدكتور مدير مركز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة ومنسق المهرجان والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أيمن حلبة وعدد من الشخصيات الهامة وكبار الأسماء في جامعة الفيوم.

جامعة الفيوم تكشف عن موعد إقامة المهرجان التنسيقي الثاني للإدارة والتحدي 2 12/10/2021 - 12:18 ص
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وسيتم تنسيق المهرجان الذي خصصته الجامعة بالتعاون مع لجنة الألعاب البارلمالية المصرية، وستبدأ فعاليات المهرجان يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر الجاري، وسيتم عرض فيلم تعريفي في بداية المهرجان عن أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وسيضم المهرجان عدداً من الفعاليات المتنوعة التي ستقام ابتداءاً من يوم الأحد 24 أكتوبر2021.

جامعة الفيوم تكشف عن موعد إقامة المهرجان التنسيقي الثاني للإدارة والتحدي 1 12/10/2021 - 12:18 ص



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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.

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