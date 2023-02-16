جامعة الفيوم تعلن فتح باب تقديم الالتماسات إلكترونياً

أعلنت جامعة الفيوم، عن فتح باب تقديم الالتماسات إلكترونياً لنتائج الامتحانات بكل الكليات، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور ياسر مجدي حتاتة، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد فاروق الخبيري، وإشراف المدير التنفيذي لمركز معلومات الجامعة الدكتورة رانيا أبو السعود، ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية الدكتورة شيماء يوسف، ونائب مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية الدكتورة ريهام مصطفى، حيث تم تقديم 655 التماسًا حتى الآن، فيما دعا رئيس جامعة الفيوم، الطلاب الراغبين في تقديم الالتماس بالدخول إلى هذا الرابط.

اجتماع اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي

وكان رئيس جامعة الفيوم الدكتور ياسر مجدي حتاتة، قد ترأس الاجتماع الـ 16 للجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي، الإثنين الماضي، حيث أكد أن المشروع يمكنه تحرير 10019 مواطنًا، من الأميين حتى دورة أكتوبر الماضي، لافتاً إلى حرص جامعة الفيوم على استمرار مساعدتها في تقديم خدماتها بمشروع التنور المجتمعي؛ حيث تقاس درجة تقدم الجامعات بمدى مساهمتها في تطوير البيئة وخدمة المجتمع، كما يعد محور الأمية وتعليم الكبار أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير محافظة الفيوم، التي اتجهت إليها الجامعة.

وبحث الاجتماع، الكثير من الموضوعات، منها تقرير حول إنجازات المشروع ضمن القافلة التنموية الشاملة بقرية قصر الجبالي، والبيان الإحصائي حول نتيجة دورة يناير المبدئي، وعدد الفصول التي تتيحها لكليات الجامعة المشاركة ضمن مشروع التنور المجتمعي، وطرق تفعيل مشاركة بعض الكليات مثل السياحة والفنادق، والزراعة، والألسن، والحقوق في فعاليات المشروع، كما بحث ما تم تنفيذه في قاعدة البيانات للأميين التي أرسلها مكتب محافظ الفيوم، والصعوبات التي تواجه المشروع وسبل حلها.