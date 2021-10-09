جامعة الفيوم تعلن عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية لطلاب المرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022
أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة الفيوم في بيان رسمي تم الكشف عنه من قبل المستشار الإعلامي عن أسماء الطلاب والطالبات المقبولين بالمرحلة الأولى من تسكين المدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، وأوضح البيان بعض التفاصيل جاءت على النحو التالي:
أولاً: الطلاب الجدد والقدامى من خارج محافظة الفيوم يتم قبلوهم بحد أدنى تقدير جيد.
ثانياً: الطالبات الجدد والقدامى من خارج محافظة الفيوم بحد أدنى تقدير مقبول.
وذلك على أن يتم استقبال الطلاب والطالبات للتسكين اعتباراً من يوم غداً الأحد الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري، كما سيتم الإعلان عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية “المراحل الأخرى” تباعاً وذلك بعد انتهاء مدة التسكين للمرحلة الأولى بواقع 10 أيام، وذلك طبقاً للائحة المدن الجامعية.
1- الطالبات القدامى:
من خلال ” الرابط “.
2- الطلاب القدامى:
من خلال ” الرابط “.
3- الطلاب الجدد:
من خلال ” الرابط “.
4- الطالبات الجدد:
من خلال ” الرابط “.