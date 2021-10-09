جامعة الفيوم تعلن عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية لطلاب المرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022

بواسطة مهند شرف

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة الفيوم في بيان رسمي تم الكشف عنه من قبل المستشار الإعلامي عن أسماء الطلاب والطالبات المقبولين بالمرحلة الأولى من تسكين المدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، وأوضح البيان بعض التفاصيل جاءت على النحو التالي:

جامعة الفيوم تعلن عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية لطلاب المرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022 1 9/10/2021 - 7:10 م
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أولاً: الطلاب الجدد والقدامى من خارج محافظة الفيوم يتم قبلوهم بحد أدنى تقدير جيد.

ثانياً: الطالبات الجدد والقدامى من خارج محافظة الفيوم بحد أدنى تقدير مقبول.

وذلك على أن يتم استقبال الطلاب والطالبات للتسكين اعتباراً من يوم غداً الأحد الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري، كما سيتم الإعلان عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية “المراحل الأخرى” تباعاً وذلك بعد انتهاء مدة التسكين للمرحلة الأولى بواقع 10 أيام، وذلك طبقاً للائحة المدن الجامعية.

1- الطالبات القدامى:

من خلال ” الرابط “.

2- الطلاب القدامى:

من خلال ” الرابط “.

3- الطلاب الجدد:

من خلال ” الرابط “.

4- الطالبات الجدد:

من خلال ” الرابط “.



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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع

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