جامعة الفيوم تعقد ورشة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

قامت جامعة الفيوم اليوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر لعام 2019، بعقد ورشة عمل عن كيفية وأهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وقد عقدت الندوة في قاعة الاحتفالات الكبرى، ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من المتخصصين هم من حاضروا بتلك الورشة التي استفاد منها عدد من طلاب وطالبات جامعة الفيوم.







ورشة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

كما تجدر الإشارة إلى قيام الأشخاص القائمين على تلك الورشة من الأشخاص المتخصصين في مجال الدعاية باستعراض أهمية مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في تلك الفترة ويرجع ذلك لاعتبار واسائل التواصل الاجتماعي أهم وسيلة يتمكن من خلالها الأشخاص من الحصول على مختلف المعلومات، والأحداث الجارية التي تحدث في المجتمع، كما سلطت الورشة الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي الكبير في التسويق والدعاية في تلك الفترة .







واوضح القائمون على ورشة التواصل الاجتماعي أن وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأعوام المقبلة سوف تتمكن من الحصول على أكبر قدر من الدعاية والإعلانات التجارية من قبل المعلنين، أكثر من القنوات التليفزيونية، بل أكثر من الاعلانات الكبرى الموجودة في مختلف الطرق والميادين ويرجع ذلك للأهمية الكبيرة والاهتمام الضخم الذي تناله وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى سهولة وصول الاعلان لأكبر عدد ممكن من المتابعين، وإمكانية استهداف شرائح بعينها يتوجه إليها الإعلان، وبأسعار تقل بشكل كبير للغاية عن الدعاية المتعارف عليها في الأسواق التجارية.