جامعة الفيوم تدرس تحويل الكتاب الجامعي الى كتاب الكتروني وفقاً لتعليمات رئاسية

اجتمع اليوم السيد الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بلجنة الكتاب الجامعي الالكتروني لمناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تتمحور حول الكتاب الجامعي ودراسة تحويله الى كتاب إلكتروني تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السيد الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم بأن اجتماعه بالسادة أعضاء لجنة الكتاب الالكتروني يأتي وفقاً لأوامر رئاسية صادرة من السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكد السيد محمد أبو الغار بأن اجتماعه بلجنة الكتاب الجامعي الإلكتروني والذي تم اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021 يأتي بغرض دراسة تحويل الكتاب الجامعي الى كتاب اليكتروني وفقاً للتعليمات الرئاسية الصادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ويهدف الاجتماع الذي جرى اليوم لتحويل الكتاب الجامعي الى كتاب الكتروني ابتداءاً من العام الجامعي الحالي 2021 – 2022.

وجاء اجتماع اليوم الذي ترأسه السيد الدكتور محمد سعيد أبو الغار بحضور الدكتورة زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم بالإضافة لكل من السيد الدكتور جمال محمدين مدير وحدة الطباعة والنشر والدكتور الأستاذ أيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة وأيضاً الدكتورة شيماء يوسف مديرة مشروع نظم المعلومات الإدارية وذلك بالإضافة الى عدد من السادة مديري المراكز المتخصصة والإدارات بجامعة الفيوم بالإضافة للسيد مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ويذكر بأن السيد محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم كان قد أعلن تولي عدد من الأسماء لمناصب إدارية في الجامعة اليوم الثلاثاء، وأعلن السيد محمد سعيد أبو الغار تولي الدكتورة رهام فتيح منصب نائب مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بكلية التربية النوعية في جامعة الفيوم وذلك وفقاً للقرار رقم 1347 للعام 2021.

وأعلن السيد الدكتور محمد سعيد أبو الغار تولي الدكتورة شيماء صوفي منصب مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية وفقاً للقرار رقم 1346 للعام الحالي 2021.