واصلت جامعة الفيوم نجاحاتها على صعيد “التصنيفات” الدولية، حيث حققت مجموعة من المراكز المتقدمة خلال العام الماضي، ولعل أبرزها يتمثل في صعودها 150 مركزًا في تصنيف “شنجهاي” في تخصص العلوم الزراعية، وذلك بعدما تطور ترتيب الجامعة لتصبح في الفئة من 151 إلى 200، بدلًا من 301 إلى 400، وذلك مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لما أعلنه الدكتور ياسر حتاته، رئيس الجامعة.

جامعة الفيوم تحقق مراكز متقدمة في عدة تصنيفات دولية

وأضاف حتاتة، خلال استعراضه لتقرير تضمن نجاحات الجامعة على مستوى التصنيفات الدولية خلال الفترة من 2022 وحتى 2023، أن التصنيف المحلي للجامعة صعد مركزًا واحدًا حيث تقدم إلى المركز السابع، بدلًا من المركز الثامن الذي كانت تحتله الجامعة خلال العام الماضي على مستوى الجامعات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية.

تخصص العلوم الصيدلانية في تصنيف شنجهاي

كما حققت الجامعة نجاحًا في تخصص العلوم الصيدلانية في تصنيف “شنجهاي” حيث جاءت في الفئة من 401 وحتى 500 ضمن أعلى 500 جامعة في العلوم الصيدلانية على مستوى العالم، بالإضافة إلى تحقيق مركزًا متقدمًا في تصنيف “QS” الخاص بأهداف التنمية المستدامة، وذلك بعدما حصلت على المركز الـ 12 على المستوى المحلي، بينما جاءت في المركز رقم 1101 على المستوى العالمي.

ولفت حتاتة، إلى أنه في تخصص “الفيزياء” في تصنيف شنجهاي، تمكنت الجامعة من التواجد ضمن الـ 500 مركز الأعلى في التصنيف على الصعيد العالمي، بينما جاءت في الترتيب الثاني على مستوى الجامعات المحلية والموجودة في مختلف محافظات الجمهورية.

تقدم جامعة الفيوم 1225 مركزًا في تصنيف Scimago

ولم تتوقف إنجازات جامعة الفيوم عند ذلك الحد، بل شملت أيضًا التقدم بـ 1225 مركزًا في تصنيف “Scimago”، وذلك بعدما احتلت المركز رقم 5553، وذلك مقارنة بالمركز رقم 6578 في الإصدار السابق من التصنيف، بالإضافة إلى صعود ترتيب الجامعة على المستوى المحلي خلال العام الجاري بعدما وصلت إلى المركز 22، بدلًا من المركز 30 مقارنةً بموقعها في التصنيف بالعام الماضي.

أما في تصنيف “التايمز” البريطاني والخاص بالجامعات الشابة، فقد صعدت الجامعة إلى حوالي 100 مركزًا دفعة واحدة على الصعيد العالمي، حيث جاءت في الفئة من 201 وحتى 250، مقارنة بالفئة 301 وحتى 350 في العام الماضي، بجانب تقدمها في العديد من التصنيفات الأخرى.