جامعة الفيوم تحتل المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية من خلال مشروع “محور محو الأمية”

أكد الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تصريحات رسمية، أن جامعة الفيوم احتلت المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية، وذلك من خلال مشاركة طلابها بمشروع التنور المجتمعي تحت عنوان “محور محو الأمية وتعليم الكبار”، وذلك وفقاً لتقرير دورة يوليو 2021 المعتمدة من الهيئة العامة لتعليم الكبار.

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كما أشاد الدكتور محمد أبو الغار بالمجهودات التي تواصل إدارة الجامعة بذلها في مشروع التنور المجتمعي “محور محو الأمية”، موضحاً أن الأمر يؤكد دور الجامعة المحوري في حل قضايا ومشكلات المجتمع المحلي، لافتاً إلى أن الأمية تعد مشكلة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وأن محاربة الأمية تعتبر خطوة أولى في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة، التي تسعى لهدم أهم محاور التنمية المستدامة لمصر 2030.

ومن جانبها أوضحت الأستاذة الدكتورة آمال ربيع مدير مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم وعميد كلية التربية السابق، أن عدد من تمكنوا اجتياز اختبار دورة يوليو 2541 ناجح، مؤكدة أنه سيتم إجراء امتحانات دورة أكتوبر للدارسين من الأميين على مدار أسبوع وذلك خلال الفترة من 7 أكتوبر الجاري وحتى اليوم الإثنين الموافق 11 من نفس الشهر، بجميع مراكز وقرى محافظة الفيوم.