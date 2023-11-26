جامعة الفيوم: الدكتور عرفة صبري يفتتح المعرض الخيري السنوي بكلية الخدمة الاجتماعي اليوم الاحد 26 نوفمبر

افتتح الأستاذ الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث المعرض الخيري السنوي الذي تم تنظيمه من قبل وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية الخدمة الاجتماعية اليوم الأحد الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري 2023 تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شارك في حضور افتتاح المعرض كل من الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة نجلاء رجب العيسوي مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتم تنظيم فعاليات المعرض الخيري السنوي بمبنى الكلية.

أكد الدكتور عرفة صبري حسن أن المعرض يساهم في نشر ثقافة التكافل الاجتماعي ويساهم بدوره في دعم الطلاب في المجتمع الحالي، معرباً عن امتنانه وسعادته بفعاليات المعرض الخيري السنوي، وخلال كلمته وجه الشكر والتحية لكل الذين ساهموا في تنظيم فعاليات المعرض.

هذا وقد أوضح الدكتور أحمد حسن أن المعرض يندرج تحت مظلة المسؤولية المجتمعية التي تتبناها وتمثلها كلية الخدمة الاجتماعية، وتلك المسؤولية المجتمعية تشمل تنظيم المعارض السنوية لتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار رمزية للطلاب، بما أن المعرض يضم العديد من الأقسام المختلفة والتي تحتوي على الملابس الشتوية الجاهزة والجديدة بجودة عالية وبأسعار رمزية يتم عرضها أمام الطلاب وجميع من يشارك في حضور المعرض، موضحاً أن المعرض شهد إقبالاً ملحوظ من الطلاب والطالبات داخل الكلية وخارجها.