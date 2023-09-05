جامعة الحدود الشمالية تعلن عن بدء التقديم على مبادرات المنح البحثية المقدمة من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

أعلنت عمادة البحث العلمي بجامعة الحدود الشمالية عن بدء التقديم على مبادرات المنح البحثية المقدمة من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والتي تتضمن ثلاث مبادرات رئيسية في مجال العلوم الأساسية والأبحاث التطبيقية والتقنية وإعادة تفعيل وبناء المختبرات البحثية القائمة.

جامعة الحدود الشمالية-مصدر الصورة: منصة الجامعة

المبادرة السعودية للعلوم الأساسية (SBS)

تهدف الهيئة من خلال المبادرة السعودية للعلوم الأساسية (SBS) إلى دعم البحث في مبادئ العلوم الأساسية، لتعزيز التميز البحثي وروح الابتكار مع ضمان استدامة تمويل قطاع البحث والتطوير والابتكار.

وتهدف المبادرة إلى تسريع وتيرة الوصول للريادة العلمية في الأولويات الوطنية الأربع، إضافة إلى زيادة عدد الباحثين الموهوبين المحليين وتشجيع مشاركتهم في التخصصات ذات الأهمية، مما يتيح لهم متابعة أنشطتهم البحثية الاستكشافية.

أهداف المبادرة:

-تعزيز المعرفة بالعلوم الأساسية واستكشاف آفاق جديدة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM).

-تطوير تقنيات وآليات مبتكرة للاستكشاف العلمي، وتعزيز القدرات البحثية لتحقيق الريادة العلمية.

-تطوير مواد جديدة ذات خصائص فريدة لاستخدامها في تطبيقات مختلفة، مثل وسائل تخزين الطاقة والأجهزة الالكترونية والمحفزات الكيمائية وغيرها.

-تعزيز المسيرة العلمية للباحثين الشباب وتأهيلهم للمساهمة بشكل فعال في تنمية المعرفة العلمية.

-تكوين تحالفات بحثية داخلية وخارجية بهدف معالجة التحديات المشتركة وايجاد حلول مبتكرة.

عمادة البحث العلمي

بـ #جامعة_الحدود_الشمالية تعلن عن بدء التقديم على مبادرات المنح البحثية المقدمة من #هيئة_تنمية_البحث_والتطوير_والابتكار بثلاث مبادرات نوعية في مجال العلوم الأساسية والأبحاث التطبيقية والتقنية وإعادة تفعيل وبناء المختبرات البحثية القائمة.

للمزيد من المعلومات:… pic.twitter.com/M0nvNtZDh4 — جامعة الحدود الشمالية (@NBU_KSA) September 5, 2023

المبادرة السعودية للأبحاث التطبيقية والتقنية (SART)

تهدف الهيئة من خلال المبادرة السعودية للأبحاث التطبيقية والتقنية (SART) إلى دعم البحث في مجالات العلوم التطبيقية والتقنية في المملكة. توفر المبادرة الفرصة للباحثين لتحويل أبحاثهم وأفكارهم العلمية إلى مراحل متقدمة في التطوير مع إمكانية اختبار وتسويق المنتج. كما تشجع الهيئة المؤسسات والباحثين داخل المملكة على المشاركة والتعاون مع كافة القطاعات البحثية العامة أو الخاصة أو غير الربحية.

تهدف هذه المبادرة إلى تطوير تقنيات جديدة وتعزيز التميز البحثي وروح الابتكار مع ضمان استدامة التمويل للقطاع، كما تهدف إلى تسريع وتيرة الوصول للريادة العلمية في مجالات الأولويات الوطنية الأربع، و زيادة عدد الباحثين الموهوبين المحليين وتشجيع مشاركتهم في شتى التخصصات.

أهداف المبادرة:

-تطوير التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات الوطنية.

-تسويق التقنيات الابتكارية ودعم التنوع الاقتصادي.

-تطبيق التقنيات المبتكرة في مختلف الصناعات ودعم اقتصاد المملكة.

-تطوير المسارات العلمية للباحثين وتمكينهم من المساهمة في التقدم المعرفي.

-تعزيز مجال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار في مجالات البحث والتطوير والابتكار ونقل التقنية.

-تحفيز المبتكرين للاكتشاف والتطوير، وتعزيز أنشطة تصنيع النماذج الأولية المنتجات التجريبية التطبيقية.

مبادرة إعادة تفعيل وبناء مختبرات البحث القائمة (RRG)

صممت الهيئة مبادرة إعادة تفعيل وبناء مختبرات البحث القائمة (RRG) لدعم النشاط البحثي في المملكة، ولتحقيق الهدف الأشمل المتمثل في خلق تأثير اقتصادي يتماشى مع توجُّهات المملكة وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وتسهم المبادرة إلى تعزيز الريادة العلمية وتشجيع الابتكار في المجالات الأربعة للأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار.

وتستهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة دعم المختبرات القائمة وزيادة عدد المختبرات الوطنية المجهزة بأحدث التقنيات، وتحسين نوعية المخرجات البحثية وتعزيز النشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية. كل ذلك يسهم في توسيع قاعدة الباحثين الوطنيين ذوي المهارات العالية، وتشجيع مشاركتهم في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

أهداف المبادرة:

-دعم المختبرات والمراكز البحثية في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

-تعزيز القدرة التنافسية للمختبرات والمراكز البحثية الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

-تحسين جاهزية المختبرات والمراكز البحثية لأعمال البحث والتطوير والابتكار.

-تمكين المسارات العلمية للباحثين وتمكينهم من المساهمة في التقدم المعرفي.

-دعم مرافق البحث في المملكة من المساهمة في التقدم المعرفي وخدمة المجتمع العلمي.

-تزويد مرافق البحث بالكوادر البشرية والأدوات والتقنيات اللازمة.