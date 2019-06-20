جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعلن فتح باب القبول والتسجيل – موقع الالتحاق بـ جامعة الإمام عبد الرحمن

نقدم لكم الموقع الخاص بـ جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل خصيصاً، لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في شهادة الثانوية العامة بمحافظة الدمام، حيث أن باب القبول للإلتحاق والتسجيل سيفتح اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم غلق باب التسجيل يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 12:00 ظهراً، عبر الرابط الخاص بالبوابة الإليكترونية للقبول في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الموضح أدناه، ومن خلاله يستطيع الطالب أو الطالبة خوض إجراءات عملية الإلتحاق بالجامعة.

الرابط الإليكتروني لـ جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

مشيراً الدكتور صالح الراشد، بأن باب القبول سوف يتم الفتح له أمام كافة طلاب وطالبات نتيجة الثانوية العامة لمحافظة الدمام، عبر موقع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الإليكتروني، بدون الإحتياج لمراجعات البيانات أو إستلام وثائق أو أي شهادات، ويرجع السبب إلى أن موقع الجامعة الإليكتروني الخاص بها مرتبط بالعديد من الجهات التي يتوافر بها كافة المعلومات والبيانات عن كافة الطلاب والطالبات المتقدمين للجامعة الخاصة بدرجات اختبارات القدرات والتحصيلي.

رابط القبول الإليكتروني لموقع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، من هنــــــــــــــا

بوابة قبول جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الإليكترونية وكافة الكليات والمتاح من تخصصات

مضيفاً صالح راشد،على كافة الراغبين والمتقدمين للالتحاق بتلك الجامعة، الدخول على البوابة الإليكترونية للقبول، بغرض الإطلاع على جميع الكليات وما هو متاح من تخصصات بداخل الجامعة، مشيراً أيضاً بأهمية إطلاع المتقدمين على نسب القبول الموزونة بالكليات عن السنوات السابقة حتى تساعده على إتخاذ القرار المناسب له في اختيار التخصص قبل البدء في كتابة الرغبات على نحو صحيح وتجنب أي أخطاء.

موضحاً سيادته، بأنه يوجد من خلال دعم فني مباشر للتواصل فيما بين المتقدمين وكافة العمادة، ومن هنا سوف تنتهي كافة العقبات التي سوف تكون عائق أمام المتقدمين بالتعاون مع القائمين على علية الدعم الفني، بحيث سوف يجد أي مشتكي الإجابة أو الحل على كافة الإستفسارات والمشاكل التى تواجهه، كما نبه سيادته على أهمية كتابة كافة بيانات المتقدم على نحو صحيح وشدد على رقم الجوال بالأخص.

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