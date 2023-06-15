جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تفتح أبوابها للعام الجامعي المقبل..تعرف على الشروط

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن بدء تلقي طلبات الالتحاق ببرنامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1445 هجرية, وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة أو عبر أيقونة القبول الإلكتروني في تطبيق الجامعة عبر الأجهزة الذكية (MYIAU).

يبدأ التقديم اعتبارا من الثلاثاء 7 محرم 1445هجرية, الموافق 25 يوليو 2023, حيث يتاح التقديم إلكترونيا, للطلاب والطالبات معا في نفس الوقت, دون الحاجة إلى الحضور.

ويمكن لجميع الطلاب الاطلاع على المعلومات حول كليات الجامعة والتخصصات النوعية, وآلية القبول وغيرها من المعلومات عبر حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وإنستجرام وسناب شات أو الدخول على الرابط التالي

https://admitportal.iau.edu.sa/web//Article/Index/1051

شروط القبول

1- شروط الجنسية:

أن يكون المتقدم سعوديا أو غير سعودي من أم سعودية.

يشترط لقبول المتقدم للمنحة الداخلية من غير السعوديين أو القبائل النازحة أن يكون عمر المتقدم ما بين(17-25) سنة.

يكون للمتقدم من غير السعودين إقامة سارية المفعول, وتتم المفاضلة حسب المقاعد المتاحة لكل جنسية, بعد موافقة وزارة التعليم, وذلك برسوم دراسية قدرها 92000 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة لكل فصل دراسي طيلة فترة دراسته في الجامعة.

يكون لدي المتقدم من القبائل النازحة إقامة سارية المفعول أو إثبات مستخرج من وزارة الداخلية, وتتم المفاضلة حسب المقاعد المتاحة من قبل وزارة التعليم.

2- يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة السعودية, أو ما يعادلها خلال خمس سنوات من العام الحالي 1443-1444 هجرية, وبحد أقصى عام 1439-1440 هجرية للتقديم لسائر البرامج عدا البرامج الصحية.

3- أن يحصل المتقدم على درجة باختباري (القدرات العامة والتحصيلي) من المركز الوطني للقياس والموثقة في برنامج التعاملات الحكومية (يسر) وأن لا يمضي على تاريخ الاختبار أكثر من خمس سنوات عند تقديم طلب الالتحاق بالجامعة.

4- لا يكون للمتقدم سجل حالي, أو سابق في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

5- لا يكون مقيدا أو مقبولا في أي جامعة سعودية.

6- لا يكون المتقدم غير السعودي أو من القبائل النازحة مرشحا للقبول في أي جامعة سعودية أخرى.

7- شروط خاصة بالقبول في مسارات الكليات الصحية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

أن يجتاز المتقدم فحص اللياقة المهنية من مركز طب الأسرة و المجتمع التابع للجامعة.

أن يكون قد حصل على الشهادة الثانوية العامة في العام الحالي 1443-1444 هجرية أو العام الماضي.

8- شروط خاصة للقبول في كلية الشريعة والقانون:

الحصول على نسبة لا تقل عن 80% للدخول في المنافسة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

9- شروط خاصة للقبول في مسار كلية التربية, وهي اجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين.

وتبدأ إجراءات التقديم والقبول وفق الجدول الزمني التالي: