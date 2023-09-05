أخبار التعليم

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق نظامًا جديدًا للاتصالات الإدارية

محمود سليم

دشن رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، الدكتور عبد الله الربيش، نظام الاتصالات الإدارية “مراسلات بلس” في جلسة مجلس الجامعة.

- صورة 1 - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق نظامًا جديدًا للاتصالات الإدارية

اطلاق مراسلات بلس-مصدر الصورة: منصة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

قد يهمك:

جامعة الإمام عبد الرحمن تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين للعام 1445 هـ

انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الأكاديمي في جامعة الإمام

تطوير إجراءات العمل

وأكد الدكتور الربيش أن النظام الجديد سيسهم في تطوير إجراءات العمل وحفظ المستندات والمعاملات بين كافة منسوبي الجامعة، وحماية الوثائق والخطابات وتعزيز مستويات الشفافية، وأمن وسرية المعلومات.
وأوضح الدكتور الربيش أن النظام الجديد يتميز بالعديد من الخصائص التي تسهل على المستخدمين، مثل إمكانية متابعة المعاملات واستخدام التوقيع الإلكتروني والتوجيه بالإجراءات. كما أنه يحتوي على سمات أمنية لرفع مستوى أمن البيانات والوثائق.
ودعا الدكتور الربيش جميع العاملين في الجامعة للاستفادة من النظام الجديد في جميع التعاملات اليومية.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، الأستاذ الدكتور عبد الواحد المزروع، أن الجامعة كانت من أوائل الجهات الحكومية التي كثفت جهودها نحو التحول الإلكتروني. وأشار إلى أن الجامعة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات عديدة في هذا المجال، من خلال تحويل العديد من الخدمات إلى الإلكترونية.

نظام المراسلات بلس

ويأتي إطلاق نظام “المراسلات بلس” سعيًا من الجامعة لتحقيق رؤية القيادة للتحول الإلكتروني، إلى جانب الارتقاء بمؤشرات الأداء وتقديم الخدمات بشكل مميز لجميع المستفيدين من الجامعة.
وأوضح مدير إدارة الاتصالات الإدارية المركزية، الأستاذ عبد الرحمن العسوم، أن النظام الجديد يمكّن متخذي القرار وأصحاب الصلاحية من التعامل مع مختلف الأجهزة الذكية باستخدام تطبيق مراسلات.
وأضاف العسوم أن النظام الجديد يُسهل على المستخدمين متابعة المعاملات والتوقيع الإلكتروني والتوجيه بالإجراءات، ويتميز بمستويات عالية من الأمن والسرية.

Avatar of محمود سليم
محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات