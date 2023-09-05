جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق نظامًا جديدًا للاتصالات الإدارية

دشن رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، الدكتور عبد الله الربيش، نظام الاتصالات الإدارية “مراسلات بلس” في جلسة مجلس الجامعة.

اطلاق مراسلات بلس-مصدر الصورة: منصة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

تطوير إجراءات العمل

وأكد الدكتور الربيش أن النظام الجديد سيسهم في تطوير إجراءات العمل وحفظ المستندات والمعاملات بين كافة منسوبي الجامعة، وحماية الوثائق والخطابات وتعزيز مستويات الشفافية، وأمن وسرية المعلومات.

وأوضح الدكتور الربيش أن النظام الجديد يتميز بالعديد من الخصائص التي تسهل على المستخدمين، مثل إمكانية متابعة المعاملات واستخدام التوقيع الإلكتروني والتوجيه بالإجراءات. كما أنه يحتوي على سمات أمنية لرفع مستوى أمن البيانات والوثائق.

ودعا الدكتور الربيش جميع العاملين في الجامعة للاستفادة من النظام الجديد في جميع التعاملات اليومية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، الأستاذ الدكتور عبد الواحد المزروع، أن الجامعة كانت من أوائل الجهات الحكومية التي كثفت جهودها نحو التحول الإلكتروني. وأشار إلى أن الجامعة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات عديدة في هذا المجال، من خلال تحويل العديد من الخدمات إلى الإلكترونية.

نظام المراسلات بلس

ويأتي إطلاق نظام “المراسلات بلس” سعيًا من الجامعة لتحقيق رؤية القيادة للتحول الإلكتروني، إلى جانب الارتقاء بمؤشرات الأداء وتقديم الخدمات بشكل مميز لجميع المستفيدين من الجامعة.

وأوضح مدير إدارة الاتصالات الإدارية المركزية، الأستاذ عبد الرحمن العسوم، أن النظام الجديد يمكّن متخذي القرار وأصحاب الصلاحية من التعامل مع مختلف الأجهزة الذكية باستخدام تطبيق مراسلات.

وأضاف العسوم أن النظام الجديد يُسهل على المستخدمين متابعة المعاملات والتوقيع الإلكتروني والتوجيه بالإجراءات، ويتميز بمستويات عالية من الأمن والسرية.