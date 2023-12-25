جامعة الأميرة نورة تنظم حزمة من البرامج التدريبية لخلق فرص عمل للطالبات والخريجات

نظم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من البرامج التدريبية، بهدف خلق فرص عمل للطالبات والخريجات، وإكسابهن مهارات ومبادئ وأدوات المستقبل.

جامعة الأميرة نورة -مصدر الصورة: منصة الجامعة

الحزمة التدريبية

تضمنت الحزمة التدريبية محاضرات في عدة مجالات، منها:

التفكير والتحليل الإبداعي في المهن، بهدف تعريف الطالبات والخريجات بأهمية التفكير والتحليل الإبداعي في المجال المهني، وطرق تطوير الحس الإبداعي لديهم

التخطيط المهني السليم، بهدف تعريف الطالبات والخريجات بأهمية وكيفية التخطيط في المجال المهني، ومراحل التخطيط المهني، وأهم المهارات اللازمة لتنفيذه.

مهارات قيادة فريق العمل، بهدف استعراض المهارات التي يحتاجها الفريق لتسيير العمل بشكل فعال بين الأعضاء.

الذكاءات المتعددة، بهدف تعريف الطالبات على أنواع الذكاء الذي تتمتعن به، وإمكانية الاستفادة منه.

فن اجتياز المقابلات الشخصية، بهدف التعريف بأهم المهارات اللازمة لاجتياز المقابلات الوظيفية والحصول على العمل.

تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية

ويأتي تنظيم هذه البرامج التدريبية ضمن جهود مركز الدعم الطلابي والمهني للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025م، وتوفير مخرجات تنافسية من خلال تقديم الدعم المهني، والإرشاد الوظيفي للطالبات، والإثراء المعرفي والمهاري، وتمكين الطالبات من المساهمة في بناء مجتمع المستقبل.

سوق العمل

وتهدف هذه البرامج التدريبية إلى تزويد الطالبات والخريجات بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل، وبناء قدراتهن على الإبداع والابتكار، وقيادة فرق العمل، والتخطيط المهني، والنجاح في المقابلات الشخصية.