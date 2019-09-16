جامعة الأزهر تنشر إعلانا هاماً للطلاب الجدد الملتحقين بكليات الطب 2020
إعلان هام لطلاب كلية الطب البشري
بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية لهذا العام ومعرفة الطلاب الكليات التي تم ترشيحهم للإلتحاق بها، نشرت جامعة الأزهر إعلاناً هاماً وعاماً لكافة الطلاب الجدد المرشحين لكليات الطب البشري بجامعة الأزهر.
جاء هذا الإعلان على خلفية المسلك الجديد الذي سلكته كافة كليات الطب البشري بكافة الجامعات، وهو عمل يوم تعريفي للطلاب في الفرقتين الأولى والثانية لشرح نظام التعليم الطبي الجديد لهم.
النظام الدراسي الجديد بكليات الطب البشري
كان هذا النظام التعليمي قد بدأ تطبيقه العام الماضي، لتصبح عدد سنوات الدراسة ٥ أعوام مع سنتي امتياز.
وتميز هذا النظام باستبدال نظام دراسة المواد منفصلةً بنظام الموديولات والساعات المعتمدة، بحيث يدرس الطلاب العلوم الطبية مدموجة معا.
فمثلا يدرس تشريح الجهاز الهضمي وعلم وظائف الجهاز الهضمي والأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمى والأدوية الهامة للجهاز الهضمي والطفيليات والبكتيريا المشهورة التي تصيبه معاً، على عكس النظام القديم، الذي كان يدرس كافة التشريح في عامين وعلم الامراض في عام وعلم الفارماكولوچي وهكذا.
وتميز النظام الجديد عن القديم في هذا الدمج بين المحتوى لإيصال المعلومات بأيسر الطرق وربط العلوم ببعضها ومن ثم الحصول على منتج علمي بأعلى جودة.
إعلان هام للطلاب المرشحين لكليات الطب البشري بجامعة الأزهر
وعلى جميع الطلاب تسليم الملف للكلية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اعلان نتيجة التنسيق ومن لم يلتزم يعتبر غير مقيد بأي كلية.