“رابط رسمي” نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع التخصصات برقم الجلوس
يهتم الآلاف من الطلاب في الوقت الحالي بالبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للعديد من التخصصات مثل الثانوية الزراعية أو التجاري أو الصناعية والفندقية، وخصوصا بعدما تم اعتماد النتيجة بشكل رسمي وإعلانها على موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تمت امتحانات الثانوية الفنية بجميع تخصصاتها وسط العديد من الإجراءات الاحترازية في الفترة السابقة حتى يوم 28 من شهر مايو الماضي، ولذلك نقدم لكم كيفية استعلام عن النتائج برقم الجلوس.
نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس
اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بشكل رسمي وذلك لنظامي الدراسة الثلاث سنوات وكذلك الخمس سنوات، كما تم الإعلان عن أسماء الأوائل والتواصل معهم من الوزارة كي يخبروهم بالنتيجة، وإليكم كيفية الاستعلام عنها بخطوات سهلة في الفقرة التالية.
خطوات استعلام نتيجة الدبلومات الفنية
يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عن طريق اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:
- الخطوة الأولى هي التوجه إلى رابط الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني.
- في الصفحة الرئيسية يتوفر إشعار الإعلان عن النتيجة لجميع التخصصات في الدبلومات الفنية.
- يتم الضغط على كلمة “اضغط للاطّلاع” والمتوفرة بجوار إشعار الإعلان عن النتيجة.
- يتوجه الموقع بعد ذلك إلى صفحة الاستعلام عن النتيجة وبها مكان لكتابة رقم الجلوس.
- يتم إدخال رقم الجلوس في مكانه والضغط على استعلام كي تظهر النتيجة المطلوبة.
النتيجه