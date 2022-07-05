“رابط رسمي” نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع التخصصات برقم الجلوس

يهتم الآلاف من الطلاب في الوقت الحالي بالبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للعديد من التخصصات مثل الثانوية الزراعية أو التجاري أو الصناعية والفندقية، وخصوصا بعدما تم اعتماد النتيجة بشكل رسمي وإعلانها على موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تمت امتحانات الثانوية الفنية بجميع تخصصاتها وسط العديد من الإجراءات الاحترازية في الفترة السابقة حتى يوم 28 من شهر مايو الماضي، ولذلك نقدم لكم كيفية استعلام عن النتائج برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بشكل رسمي وذلك لنظامي الدراسة الثلاث سنوات وكذلك الخمس سنوات، كما تم الإعلان عن أسماء الأوائل والتواصل معهم من الوزارة كي يخبروهم بالنتيجة، وإليكم كيفية الاستعلام عنها بخطوات سهلة في الفقرة التالية.

خطوات استعلام نتيجة الدبلومات الفنية

يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عن طريق اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية: