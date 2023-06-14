توقيت ظهور نتائج الطلاب في الكويت 2023 وطريقة الاستعلام عبر المربع الإلكتروني

يبحث العديد من الطلاب بالكويت عن توقيت ظهور نتائجهم لهذا العام 2023 م، حيث تقوم وزارة التعليم بالكويت بالإعلان عن نتائج الطلاب بالمراحل التعليمية المتباينة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وذلك حتي يتمكن الطلاب من الاطّلاع على نتائجهم بكل سهولة، وسنبين فيمًا يلي توقيت ظهور نتائج الطلاب في الكويت.

توقيت ظهور نتائج الطلاب في الكويت

أعلنت وزارة التعليم بالكويت عن رفع نتائج طلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة التمهيد بطريقة رسمية على موقع الوزارة، ويتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم من الإنترنت وبدون الاضطرار للذهاب للمدارس، وتجهز الوزارة لرفع نتائج الطلاب الصف الثاني عشر الذي من المقرر أن تظهر يوم 25 من شهر يونيو الحالي 2023م.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب بالكويت بالرقم المدني

يتمكن الطلاب من الاطّلاع على نتائجهم بكل سهولة، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية :

الولوج للموقع الإلكتروني لوزارة التعليم الكويتية، وذلك عبر هذا الرابط.

من الصفحة الرئيسة انقر على قائمة الطالب.

اضغط على تبويب نتائج الطلاب.

دون الرَّقَم التسلسلي والرقم المدني للطالب.

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

ستظهر نتيجة الطالب بشكل تفصيلي.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالكويت عبر المربع الإلكتروني

من الممكن أن يستعلم الطلاب عن نتائجهم عبر المربع الإلكتروني، وذلك بواسطة السير على التعليمات التالية :