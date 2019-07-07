توقع موعد نتيجة الثانوية العامة 2019

نتيجة الثانوية العام من النتائج التي تحتاج الوقت بعض الشئ حتي يتم إعلان ظهورها وهناك الكثير من طلاب الثانوية العامة التي ينتظرون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بفارغ الصبر حتي يتعرف كل طالب علي التقدير والمجموع الخاص به والتي سيكون السباق بعرضها علي موعد نجوم مصرية, بالإضافة إلي انه قد بدا الكثير من الطلاب بالبحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، من خلال المؤتمر الصحفي المنتظر لوزير التربية والتعليم والتي سيتم الإعلان فية عن نسب النجاح لكل الفروع للعام الدراسي 2018-2019.

العينة العشوائية لامتحانات الثانوية العامة

قد أظهرت العينة العشوائية بعض مؤشرات لمادة الكيمياء والجغرافيا وكانت بنسبة 94.9% نجاح في مادة الجغرافيا وحصول 430 طالب على الدرجة النهائية قفي المادة، أما بالنسبة لمادة الكيمياء 83.4% وحصل 992 طالب على الدرجة النهائية في الكيمياء.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

هناك بعض البشائر عن إنتهاء الكنترول من تصحيح جميع الأوراق لجميع المواد بنسبة 90% وسيتم الإنتهاء من التصحيح في أقرب وقت, ومن المتوقع أنه سيتم الإنتهاء من التصحيح ويتم الإعلان عن النتيجة في الأسبوع الأخير من هذا الشهر وسيتم رفع النتيجة على موقع بوابة الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية.

وفور الإنتهاء من التصجيج وعرض النتيجة سيتم الإعلان عنها من خلال موقع نجوم مصرية كل ماعليك هو الإنتظار ومتابعة الموقع كل فترة والإخري حتي تستطيع التعرف علي موعد الصدور وطريقة الحصول عليها من خلال رقم الجلوس.