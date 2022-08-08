توقعات تنسيق كليات المرحلة الأولى علمي علوم 2022 .. عدد الرغبات المتاحة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر على تنسيق المرحلة الأولى وعلى الحد الأدنى للتنسيق في كلًا من شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، وسوف تبدأ المرحلة الأولى في التنسيق في 11/8/2022 وتستمر حتى 15/8/2022، وتم تحديد الحد الأدنى للتقديم على التنسيق في مختلف الأقسام.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى

كما تم الإعلان على موعد التنسيق الذي سوف يستمر لمدة خمس أيام، فتم تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى في مختلف الأقسام، والتي تتمثل في الآتي:

طلاب شعبة علمي علوم: المرحلة الأولى تبدأ من 89.02% فأكثر، بالدرجات يزيد عن 365 درجة.

طلاب شعبة علمي رياضة: المرحلة الأولى تبدأ من 83.17% فأكثر، بالدرجات أكثر من 341 درجة.

وطلاب شعبة أدبي: المرحلة الأولى تبدأ من 64.51% فأكثر، بالدرجات أكثر من 264.5 درجة.

عدد الرغبات المتاحة

لقد تم تحديد عدد الرغبات المتاحة للطلاب 75 رغبة، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات الخاصة بهم في أي وقت على مدار الخمس أيام الخاصة بالتنسيق، حيث أن التنسيق متاح على مدار 24 ساعة في اليوم، من خلال الدخول على موقع التنسيق مباشرة.

توقعات تنسيق كليات المرحلة الأولى 2022

لقد بدأ الطلاب في البحث على توقعات تنسيق كليات المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم، والتي تتمثل في الآتي: