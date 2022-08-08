توقعات تنسيق كليات المرحلة الأولى علمي علوم 2022 .. عدد الرغبات المتاحة
أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر على تنسيق المرحلة الأولى وعلى الحد الأدنى للتنسيق في كلًا من شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، وسوف تبدأ المرحلة الأولى في التنسيق في 11/8/2022 وتستمر حتى 15/8/2022، وتم تحديد الحد الأدنى للتقديم على التنسيق في مختلف الأقسام.
الحد الأدنى للمرحلة الأولى
كما تم الإعلان على موعد التنسيق الذي سوف يستمر لمدة خمس أيام، فتم تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى في مختلف الأقسام، والتي تتمثل في الآتي:
- طلاب شعبة علمي علوم: المرحلة الأولى تبدأ من 89.02% فأكثر، بالدرجات يزيد عن 365 درجة.
- طلاب شعبة علمي رياضة: المرحلة الأولى تبدأ من 83.17% فأكثر، بالدرجات أكثر من 341 درجة.
- وطلاب شعبة أدبي: المرحلة الأولى تبدأ من 64.51% فأكثر، بالدرجات أكثر من 264.5 درجة.
عدد الرغبات المتاحة
لقد تم تحديد عدد الرغبات المتاحة للطلاب 75 رغبة، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات الخاصة بهم في أي وقت على مدار الخمس أيام الخاصة بالتنسيق، حيث أن التنسيق متاح على مدار 24 ساعة في اليوم، من خلال الدخول على موقع التنسيق مباشرة.
توقعات تنسيق كليات المرحلة الأولى 2022
لقد بدأ الطلاب في البحث على توقعات تنسيق كليات المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم، والتي تتمثل في الآتي:
- كلية الطب في جامعة الزقايق 406 درجة.
- كلية الطب في جامعة القاهرة 406 درجة.
- وكلية الطب في جامعة سوهاج 406 درجة.
- درجات كلية الطب في جامعة كفر الشيخ 405.5 درجة.
- درجات كلية الطب في جامعة المنوفية 405.5 درجة.
- وكلية الطب جامعة المنيا 405.5 درجة.
- كلية الطب في جامعة بورسعيد 405.5 درجة.
- كلية الطب في جامعة بورسعيد 405.5 درجة.
- درجات كلية الطب جامعة المنصورة 406.5 درجة.
- درجات كلية الطب جامعة جنوب الوادي 406.5درجة.
- كلية الطب جامعة أسيوط 405 درجة.
- كلية الطب جامعة أسوان 404 درجة.
- وكليات طب الأسنان جامعة الفيوم 403 درجة.
- درجات كلية الطب أسنان جامعة المنيا 403.5 درجة.
- درجات كلية الطب أسنان جامعة عين شمس 403.5 درجة.
- كلية طب الأسنان في جامعة جنوب الوادي 403.5 درجة.
- كلية طب الأسنان جامعة القاهرة 403.5 درجة.
- ودرجات كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي 403 درجة.
- درجات كلية صيدلة جامعة سوهاج 402.5 درجة.
- درجات كلية صيدلة جامعة المنصور 402.5 درجة.
- كلية صيدلة جامعة حلوان 402 درجة.
- كلية صيدلة جامعة القاهرة 402 درجة.
- ودرجات كلية صيدلة جامعة أسيوط 402 درجة.
- درجات كلية علاج طبيعي جامعة جنوب الوادي 401.5 درجة.
- درجات كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة 401.5 درجة.
- كلية طب بيطري جامعة المنيا 400.5 درجة.
- كلية طب بيطري جامعة كفر الشيخ 400 درجة.
- ودرجات كلية طب بيطري جامعة سوهاج 400 درجة.
- درجات كلية علوم البترول والتعديل في مطروح 398.5 درجةز
- كلية علوم جامعة سوهاج 394.5 درجة.
- درجات كلية علوم جامعة جنوب الوادي 393.5.