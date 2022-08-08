توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي .. وموعد المرحلة الأولى للتنسيق

لقد قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأعتماد نتيجة الثانوية العامة والتي قد ظهرت منذ يومين ومنذ ذلك الحين يتم البحث على تنسيق الكليات 2022 أدبي ، حيث أن نتيجة الطلاب في العام الدراسي الحالي لا تختلف كثيرًا على العام الماضي، وبالتالي فإنه لا يوجد اختلاف كبير في تنسيق الكليات، وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة مختلف التفاصيل حول تنسيق كليات الأدبي.

تنسيق الجامعات 2022

إن تنسيق الجامعات يختلف وفقًا للعديد من العوامل ووفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مثل كلية الطب التي قد أنضم إليها ما يصل إلى 12 ألف طالب في العام الدراسي الماضي.

في العام الجاري فإن عدد الطلاب الحاصل على درجات ما بين الـ 95 إلى 90% عدد 17066 ألف طالب وهذا يعني أن كلية الطب سوف يكون التنسيق بها في العام الدراسي الجاري ما بين الـ 92 – 92.5% للعام الدراسي الجاري.

موعد تنسيق المرحلة الأولى

بالنسبة إلى موعد تنسيق المرحلة الأولى فإنه من المتوقع أنها سوف تكون بعد إنتهاء اختبارات القدرات للطلاب الذي سوف ينتهي في الـ 11 من أغسطس 2022 وفقًا وزارة التربية والتعليم في مصر، والمرحلة الأولى مدتها 5 أيام ليقوم الطلاب بتسجيل الرغبات الخاصة بهم.

توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي

بالنسبة إلى تنسيق كليات الأدبي فسوف يختلف على العام الدراسي الماضي، ومن المتوقع أن يكون التنسيق كالآتي: