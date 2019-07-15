بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، كل ما يشغل أذهان الطلاب والأهالي الآن هو التنسيق الخاص بالكليات لعام 2019 وخاصة المرحلة الأولى وطلاب المرحلة العلمية هم أصحاب الأماني لدخول كليات القمة كالطب، الهندسة، الصيدلة والألسن أو الإعلام، وفيما يلي سوف نوضح تنسيق الجامعات كما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

تنسيق المرحلة الأولى لكليات العلمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نسبة نجاح الطلاب في امتحانات الدور الأول هي بمعدل 78.6% وهذا يعتبر نجاح كبير وقد تم تحديد تنسيق الجامعات العلمية بحد أدنى للقبول بها بمعدل 394 درجة أي بما يعادل 96.10% وهذا بما يخص شعبة علمي علوم والتي يكون متاح لها كليات الطب والصيدلة بمختلف أنواعهم سواء طب بشري أو بيطري أو كلية العلوم، بينما تأخذ الشعبة الخاصة بعلمي رياضة من مجموع 385 درجة كحد أدنى وذلك بما يعادل 93.90% وهذا يخص كليات الهندسة بمختلف أنواعها.

تنسيق شعبة علمي علوم

تعتبر تلك الشعبة هي الصفوة في المجال الدراسي حيث صاحب المجموع الأعلى يدخل كليات الطب والصيدلة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن كليات الطب على مستوى الجمهورية تقبل من مجموع 403 درجة أي بما يعادل 98.3% بينما تقبل كليات الصيدلة من مجموع 397 درجة وهذا يعادل 96.8% كما أن تنسيق كلية طب الأسنان يبدأ من مجموع 401.5 درجة وهذا ما يعادل 97.9% كما تشكل تلك الشعبة على كليات الطب البيطري والذي كان تنسيقها من 392.5 درجة أي بمعدل 95.7% وأيضا كليات العلوم يكون تنسيقها 392 درجة وهذا يعادل 95.4% ومبارك لطلاب تلك الشعبة.

ومن الجدير بالذكر أن شعبة علمي رياضة أيضا تندرج تحت التنسيق الأعلى والمرحلة الأولى، حيث تقبل من 95.9% وتعتبر من ضمن كليات القمة التي يسعى الطلاب إلى تحقيق أعلى الدرجات لدخولها وتحقيق الحلم الذي طالما اجتهدوا للوصول له، لهذا نرجو لهم التوفيق دائما، كما أن أصحاب الشعبتين الرياضة والعلوم يمكنهم دخول أي كلية أدبية حيث يكون تنسيق الكليات الأدبية اقل من العلمية ويمكن للطالب اختيار الكلية التي يريدها .