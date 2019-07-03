توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للكليات والجامعات والمعاهد من بوابة التنسيق بنظامي الثلاث والخمس سنوات

انتهى ماراثون الإمتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية الثانوية 2019 بجميع تخصصاتها “الزراعي، والصناعي، والفندقي، والتجاري”، وقد أعلنت أيضًا وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن النتائج عبر موقعها الرسمي، وقد كان عدد الطلاب الناجحين 15269 طالب وطالبة بنظام الخمس سنوات وكانت النسبة التقريبية هي 85.72%، وكذلك عدد الطلاب نظام الثلاث سنوات الذين وصلوا إلى 631992 طالب وطالبة، بمعدل نسبة 62.56%.

وكانت نسبة النجاح تتخطى نسبة العام الماضي، وبعد معرفة النتائج يسعى الطلاب نحو متابعة تنسيق الكليات والجامعات المصرية والمعاهد؛ للإلتحاق بها ويبدأ مرحلة جديدة من مراحل التعليم، على أن إختيار الكلية يتوقف على الدرجة التي حصل عليها الطالب، ولا سيما أنها مرحلة هامة جدًا في المحطة الأخيرة من رحلة التعليم التي إستغرقت ما بين تسع سنوات إلى إحدى عشر عامًا.

نتائج الطلاب الناجحين بالدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات

بلغ عدد طلاب ثانوي تجاري 4527 طالب وطالبة أي ما يعادل نسبة نجاح 86.45% وكانت هذه النسبة أعلى من العام الذي مضى بحوالي 1.42%.

بلغ عدد طلاب ثانوي صناعي 7111 طالب وطالبة أي ما يعادل نسبة نجاح 85.23% وكانت هذه النسبة أعلى من العام الذي مضى بحوالي 3.28%.

بلغ عدد طلاب ثانوي فندقي 3370 طالب وطالبة أي ما يعادل نسبة نجاح 85.03% وكانت هذه النسبة أقل من العام الذي مضى بحوالي 2.7%.

بلغ عدد طلاب ثانوي زراعي 261 طالب وطالبة أي ما يعادل نسبة نجاح 95.40% وكانت هذه النسبة أعلى من العام الذي مضى بحوالي 27.21 %.

نتائج الطلاب الناجحين بالدبلومات الفنية بنظام ثلاث سنوات

بلغ عدد طلاب ثانوي تجاري 246792 طالب وطالبة أي ما يعادل نسبة نجاح 19,63% وكانت هذه النسبة أعلى من العام الذي مضى بحوالي 4.76%.

بلغ عدد طلاب ثانوي صناعي 296668 طالب وطالبة أي ما يعادل نسبة نجاح 18,66% وكانت هذه النسبة أعلى من العام الذي مضى بحوالي 14,5%.

بلغ عدد طلاب ثانوي فندقي 15629 طالب وطالبة أي ما يعادل نسبة نجاح 39,76% وكانت هذه النسبة أقل من العام الذي مضى بحوالي 67,1%.

بلغ عدد طلاب ثانوي زراعي 72903 طالب وطالبة أي ما يعادل نسبة نجاح 70,42% وكانت هذه النسبة أعلى من العام الذي مضى بحوالي 38,0%.

وعلى الرغم من أن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لم تعلن عنه الوزارة بعد، إلا أن الطالب والطالبة يمكنه من خلال الإطلاع على تنسيق العام الماضي 2018 يتيح له التوقع بالتنسيق الجديد لهذا العام الجاري.

جدول إمتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

أشار الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إلى أن جدول إمتحانات الطلاب الراسبين في الدور الأول لهذا العام سوف يتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة والتي من المؤكد حتى الآن أنها ستبدأ في اليوم 27 من الشهر الجاري.