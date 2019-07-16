توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 للكليات| إعرف مؤشرات تنسيق المرحله الاولي 2019 لكليات القمة بعد ارتفاعها

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة المصرية يبحث جميع الطلاب والطالبات بكافة المحافظات والإدارات التعليمية عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 للكليات والمعاهد لمعرفة الخيارات المتاحة لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة الهندسية وأدبي، وذلك حسب الحد الأدني في مجموع الثانوية العامة الدور الأول، وقد شهد العام الدراسي الحالي نسبة نجاح أعلي من العام الماضي، وهذا ما قد يودي إلي ارتفاع تنسيق الكليات 2019 للعام الجاري، وقد أكد وزير التربية والتعليم أنه في العام الحالي حصل أكثر من 20% من الطلاب علي مجاميع مرتفعة، وهذا بما يقرب الـ 23 الف طالب وطالبة في 3 ثانوي علمي وأدبي، تابع المقالة للمزيد حول اخر توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 وأهم الأخبار الصادمة من بوابة الحكومة الالكترونية تنسيق رسميا.

عند الإعلان عن تنسيق 2018 كانت نسبة الطلاب الحاصلين علي مجموع كلي فوق الـ 95% يقرب من 10.9% من عدد الطلاب، أما في الإعداد للإعلان عن تنسيق كليات 2019 حصل حوالي 17.2% من طلاب الثالث الثانوي علمي وأدبي علي فوق 95%، وهذه الزيادة تعتبر كبيرة جدا، وهذا ما سيؤدي إلي ارتفاع تنسيق الجامعات 2019 للعام الحالي.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 للكليات والمعاهد

يتم الحصول علي توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 للكليات والمعاهد عبر بوابة الحكومة الالكترونية المصرية عبر خدمة تنسيق الكليات والمعاهد، حيث تعرض بوابة الحكومة المصرية تنسيق الثانوية العامة بالدرجات والحد الأدني للقبول بالكليات الحكومية المصرية، وسنوافيكم بالروابط الخاصة بتنسيق علمي وادبي.

تنسيق المرحلة الاولي 2019

يبدأ تنسيق المرحلة الاولي حسب ما صرح به مكتب التنسيق ووزارة التربية والتعليم يوم الأحد القادم الموافق 21 يوليو، ويتم الإعلان عن التنسيق بعدما يتم استلام نتيجة الثانوية العامة للمكاتب المختصة ومناقشة نسبة نجاح الطلاب وعدد الطلاب المقبلين علي كليات القمة، ليتم تحديد تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2019 المصرية، وهذا لطلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

مؤشرات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2019

تنسيق كليات 2019

حسب ما ذكره بعض المواقع الإخبارية الرسمية، تم تحديد مؤشرات تنسيق كليات 2019 بالفعل والتي تشهد ارتفاع في تنسيق كليات القمة، وجاء تنسيق العام الحالي كالتالي:

الكلية تنسيق كليات 2019 تنسيق كليات 2018 تنسيق كلية الطب البشري بين 99.3% و98.5% 98.04% تنسيق كلية طب اسنان بين 98.2% و98% 97.8% تنسيق كلية الصيدلة 97.2% 96.8% تنسيق كلية العلاج الطبيعي 96.9% 96.70% تنسيق كلية الهندسة 93.9% 92.8%

وقد تم التأكيد أن مؤشرات تنسيق كليات القمة الحالية ليست نهائية، حيث أنها من الممكن أن تنخفض أو ترتفع حسب تسجيل رغبات الثانوية العامة للكليات والمعاهد خلال تنسيق المرحلة الأولي الذي يبدأ قريبا.