تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 للجامعات المصرية الحكومية درجات القبول للشعبة العلمية والادبية عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق للقبول للثانوية العامة يوم الأربعاء 31 يوليو 2019 وتستمر حتى 4 أغسطس حيث يبحث الجميع عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 حيث أن النتيجة ظهرت بالفعل، ويتم الآن البدء لترتيب تنسيق الثانوية العامة، وهناك الكثير من الطُلاب يحاول البحث عن توقعات الخبراء بشأن تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2019 ورابط موقع التنسيق الإلكتروني للعام الحالي، وخصوصًا تنسيق المرحلة الأولى الذي يقلق العديد من الطُلاب بشأنه، وسنقوم بتوفير توقعاته لكم، كما أننا سنقوم بتوفير خطوات كتابة الرغبات في التنسيق.

عاجل التعليم العالي تعلن انطلاق المرحلة الثانية:

عاجل تعلن وزارة التعليم العالي انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية الأربعاء المقبل 31 يوليو، ويستمر حتى الأحد 4 أغسطس 2019 من المقرر قبول 229978 طالب وطالبة، مقسم الى 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و 54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية..

توقعات تنسيق الثانوية العامة

تشير المؤشرات الأولى لتنسيق الجامعات 2019، عن توقعات بارتفاع الحد الأدني في الكليات العلمية مثل كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، تابع تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2019 لطلاب العلمي والأدبي وتنسيق مدارس STEM على بوابة الحكومة المصرية عندما يبدأ التنسيق الخاص بالمرحلة الثانوية العامة في مصر فإنه سيتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتنسيق ومن ثم سيتم إدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص بالطلاب، كما أنه ينبغي أن يتم اختيار الرغبات التي يرغب بها الطالب، وبالتأكيد سيتم الاختيار بالأولوية، ومن ثم سيقوم الطالب بطباعة تلك الرغبات على الفور، وعقب الإعلان عن ظهور نتيجة التنسيق سيتم الدخول إلى الموقع للتعرف على الكلية التي قُبل بها الطلاب.

والجدير بالذكر أنه من المفترض أن يتم البدء في تنسيق المرحلة الأولى في غضون ثلاثة أيام من اليوم، حيث أن وزارة التعليم العالي أعلنت أن التنسيق سيبدأ في خلال 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة في مصر 2019.

توقعات تنسيق 2019/2020

وهناك عدد كبير من الطُلاب الحاصلين على درجات عالية هذا العام في الثانوية العامة، بالإضافة إلى أن عدد الطُلاب كبير هذا العام، فقد امتحن هذا العام ما يزيد عن نصف مليون طالب وطالبة، وبالتالي ستقوم الوزارة بتحديد التنسيق بناءً على حاجة الدولة وحاجات الجامعات المصرية للخريجين، ومن الممكن استنتاج التنسيق لهذا العام من خلال تنسيق العام الماضي والذي كان كالتالي:

وتشير المؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية العامة 2019 ودخول الجامعات، إلى ارتفاع المرحلة الأولى لبعض الكليات هذا العام بنسبة من 1% لـ 3 % مقارنة بالعام الماضي، ونقدم لكم تنسيق الثانوية العامة 2018، للتعرف على الحدود الدنيا لجميع الكليات والمعاهد بمختلف الشعب من المرحلة الأولى وحتى الرابعة وذلك من خلال الروابط التالية: الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة الأدبية لعام 2018

الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2018

وسوف نوافيكم بكل ما يخص تنسيق الثانوية العامة هذا العام أولًا بأول فتابعونا للحصول عليه.

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