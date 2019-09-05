تنظيم ورشة لتدريب الكوادر الإفريقية بمصر تقام بجامعة حلوان







تقوم كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بإشراف الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بتنظيم ورشة تدريبية تحت عنوان “فن ابتكار الصناعات الخشبية والأثاث” ، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في وزارة الخارجية, وهي ورشة مخصصة للكوادر الإفريقية داخل مصر.







هذا وقد صرح رئيس الجامعة أن تنظيم هذه الورشة جاء على ضوء التأكيد على دور مصر الفعال في رئاسة الاتحاد الإفريقي، كما أن لها دور أساسي في تناقل الخبرات على ما مستوى العديد من المجالات ما بين مصر ودول العالم، وخاصة دول افريقيا، لاسيما أن مصر شهدت مؤخراً قفزة كبيرة في مجال صناعة الأثاث بفضل الأفكار المبتكرة والتصاميم المميزة والعمل على تحسين وتطوير هذه الأفكار، جعلتها تنافس في السوق العالمي.







وفي هذا الشأن أوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بالجامعة أن مدة هذه الورشة تمتد لمدة 10 أيام، وتشمل تدريب 25 فرد من 13 جنسية افريقية متنوعة، وذلك ليتم تدريبهم على أحدث تقنيات وطرق التصميم المختلفة، وسياسات السوق واتجاهاته الجديدة التي تواكب متطلبات وأذواق العملاء المتغيرة دائماً مع الوقت.