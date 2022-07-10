تنسيق مدرسة الضبعة النووية ٢٠٢٢ وشروط القبول في المدرسة

بعد أن زادت مؤشرات البحث عن تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022 عقب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي العام والأزهري، نقدم لكم موعد التقديم والتنسيق وشروط القبول بالمدرسة.

موعد التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2022

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن موعد بدء التقديم وانتهائه في مدرسة الضبعة النووية لعام ٢٠٢٢، وقالت إنه سوف يكون من يوم ١٦ حتى ١٩ من شهر يوليو الجاري.

شروط القبول في المدرسة

يوجد شروط للقبول في المدرسة سواء كان شرط العمر أو المجموع أو المدرسة التي كان تابع لها الطالب في الإعدادية، من حيث السن ألايزيد السن في 1 أكتوبر عن 18 سنة، ويكون حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عام وأزهري دور أول 2022،بمجموع ألا يقل عن 260 درجة، ألا تقل درجات الطالب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.

امتحان إلكتروني للقبول في المدرسة

وبذلك تكون الوزارة قد أوضحت كل ما يدور حول الشروط بخلاف الامتحان الإلكتروني الذي يتم للطلاب للقبول بالمدرسة ويكون موعده وميلاد 24 يوليو والإثنين 25 يوليو بالمحافظات، وهذا هو اختبار يعد مسابقة للقبول في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا، ويتم عقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة، الالتحاق بالمدرسة مهما كان المجموع الخاص بهم، والتي دخل إلى الامتحان ولم يتم قبوله يمكنه التظلم في خلال ١٠ أيام من وقت إعلان النتيجة، ويتم قبول الطلاب وفقاً للأعداد التي تحتاجها المدرسة في كل عام.