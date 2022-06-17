تنسيق مدارس ستيم STEM 2022 للمتفوقين والشروط المطلوبة وأهم مميزاتها

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تنسيق مدارس ستيم 2022 بعد الإعدادية للطلاب المتفوقين، مثل شروط الالتحاق والدرجات التي يجب الحصول عليها في الشهادة الإعدادية حتى يتم القبول بهذه المدارس، ويتم الالتحاق بمدارس ستيم بعد نجاح الطالب في الاختبارات التي تحددها المدرسة للطالب والتي عادة ما تكون أسئلة في أربعة من المواد وهي اللغة الإنجليزية وكذلك مادتي الرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى بعض أسئلة اختبار القدرات الخاصة بالطالب، وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بتنسيق مدارس ستيم 2022.

تنسيق مدارس ستيم 2022

يمكن لجميع الطلاب بعد الشهادة الإعدادية أن يقدموا للدراسة في مدارس ستيم في حال توافرت الشروط المطلوبة للتقديم، وهذه الشروط هي حصول الطالب على درجة لا تقل عن 98% في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، أو حصوله على الدرجة النهائية في مادتين، وفي المادة الثالثة يحصل على 95%، وهذه الشروط طبقا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

طريقة التقديم في المدرسة

كذلك أوضحت الوزارة كيفية التقديم في مدارس ستيم 2022 وهي تتم على مرحلتين، أولهما أن يتم التقديم بشكل إلكتروني للمدرسة وكتابة الرغبات في الاستمارة المتوفرة عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في حال توافرات الشروط التي ذكرناها للتقديم، وبعد الإنتهاء من هذه المرحلة يتم تقديم أوراق الطالب في المدرسة التي تم التقديم بها كي يتم تسجيل الطالب وإكمال الإجراءات بشكل سليم.

مميزات مدارس ستيم بعد الإعدادية 2022

أما هم مميزات مدارس ستيم فهي على النحو التالي: