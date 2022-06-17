تنسيق مدارس السكة الحديد 2022 وشروط التقديم والأوراق المطلوبة
أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في الوقت الحالي تم فتح باب التقدم للدراسة في مدارس السكة الحديد للطلاب الناجحين في المرحلة الإعدادية وفق عدد من الشروط التي تم تحديدها من الهيئة، وتعتبر مدارس السكة الحديد من أهم بدائل الدراسة في الثانوية العامة والتي توفر للطلاب تعليم جيد وتدريب على مهارات مختلفة مع توفير فرصة للتوظيف بعد انتهاء الدراسة، وإليكم أهم تفاصيل تنسيق مدارس السكة الحديد 2022 والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.
شروط القبول في مدارس السكة الحديد 2022
حددت الهيئة القومية للسكة الحديد عددا من الشروط الواجب توافرها في الطالب الذي يرغب في التقدم إلى المدرسة، وهذه الشروط نوضحها لم كما يلي:
- الحد لأقصى لعمر الطالب المتقدم يجب ألا يزيد عن 18 عام.
- يشترط ألا تقل الدرجات التي حصل عليها الطالب في الشهادة الإعدادية عن 210 درجة.
- يجب كذلك اجتياز الكشف الطبي المطلوب والنجاح في جميع الاختبارات التي تضعها المدرسة للقبول بها.
- التقديم يكون عن طريق تسليم الطلب في هيئة السكة الحديد بشكل مباشر، فلا يتوفر تقديم إلكتروني.
الأوراق المطلوبة للتقديم في المدرسة
على الطلاب الراغبين في التقدم لمدارس السكة الحديد تجهيز الأوراق التالية:
- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.
- صورة من شهادة نجاح الطالب في الصف الثالث الإعدادي.
- أصل بيان نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية.
- عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب.